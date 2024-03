Kanalballenpresse für effizientes Abfallmanagement

Die Energie AG Umwelt Service bietet österreichweit Entsorgungsdienstleistungen für Gemeinden, Gewerbe- und Industriekunden an.

Am Standort Ötztal Bahnhof, Tirol/Österreich, werden monatlich ca. 1.000 t Material verarbeitet: 900 t Karton und Papier, 70 t Folien und 30 t Hartkunststoffe. Karton und Papier aus den Gewerbebetrieben und Kommunen sind vorverdichtet. Die Kunststoffe beinhalten den vorsortierten Gewerbemüll von Betrieben, u. a. Hartplastik, Folien, AZV, HD-PE. Die Karton- & Papierballen, und damit der Großteil der Ballen, werden am direkt angrenzenden Ladegleis auf den Zug verladen und umweltschonend transportiert. Die Folienballen und die nun auch für den Transport geeigneten, stabilen Hartkunststoffballen gelangen mit dem Lkw in die Wiederverwertung.

Die bestehende Ballenpresse schaffte den Durchsatz des wachsenden Materialaufkommens und die erforderlichen Ballengewichte nicht mehr. Materialien wie Hartkunststoffe konnten nicht fachgerecht verarbeitet werden. Das Ziel: Große Ballengewichte, hoher Durchsatz (mit Integration der bestehenden Fördertechnik) und Materialvielseitigkeit sollen perfekt umgesetzt werden. Bei gleichzeitiger überzeugender Energieeffizienz!

Nach eingehender Prüfung der Anforderungen und Gegebenheiten wurde die vollautomatische Kanalballenpresse Austropressen APK-ES 135 mit 5-fach vertikaler Bindung als optimal definiert. Das bestehende Förderband konnte problemlos mit einem modernen Personenschutzgerät nachgerüstet und in die neue Kanalballenpresse eingebunden werden.