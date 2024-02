Sany Europe gewinnt neuen Händler für Umschlaggeräte

Aktuell bietet Sany im Bereich des Materialumschlags einen 30- sowie 48-Tonner an, wobei kleinere sowie größere Modelle bereits in Planung sind. Und auch die erste vollelektrische Umschlagmaschine sollen bald erhältlich sein. Beide Unternehmen konnten direkt zum Start der Partnerschaft einen Sany-Umschlagbagger SMHW48G5 an den Kunden MRT Rohstoff Recycling GmbH übergeben.