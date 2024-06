Österreich, Wales und Taiwan führend bei Recyclingquoten

Österreich ist laut einer neuen Studie von Reloop und Eunomia Research and Consulting das Land mit der weltweit höchsten Recyclingquote. Wales liegt im Vereinigten Königreich an der Spitze und belegt Platz 2.

In der Studie „Global Recycling League Table – Phase One Report“ wurde die Recyclingleistung von 48 Ländern untersucht, darunter die Länder mit den höchsten Recyclingquoten und viele der weltweit größten Volkswirtschaften. Die Studie umfasst auch einkommensschwächere Länder in Lateinamerika, Asien und Afrika, um globale Ungleichheiten aufzuzeigen. Die Studie wurde heute anlässlich des Weltumwelttages veröffentlicht.

Tomra, die walisische Regierung, das International Aluminium Institute und das Can Manufacturers Institute haben die Studie in Zusammenarbeit mit Reloop finanziert, um herauszufinden, wer was beim Recycling gut macht.

Der Bericht vergleicht die Recyclingraten der Länder auf einer vergleichbaren Basis. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Recyclingquoten für Siedlungsabfälle, entsprechend der von der EU verwendeten Definition.

Die Leistung eines Landes wurde auf der Grundlage seiner offiziell gemeldeten Recyclingquote analysiert (falls vorhanden, wobei nach Möglichkeit eine Zahl verwendet wurde, die einer „kommunalen“ Recyclingquote nahe kommt), und es wurde versucht, die zugrunde liegenden Abfalldaten und andere veröffentlichte Quellen zu verwenden, um die Ergebnisse anzupassen und sie auf einer einheitlichen Grundlage darzustellen.

Aus dem Bericht geht hervor, dass die weltweit führenden Recycler eine Recyclingquote von 60 % für Siedlungsabfälle nicht überschreiten, wenn man die Unterschiede in der Berichterstattungspraxis berücksichtigt. Acht der zehn führenden Länder befinden sich in Europa, sieben davon in Westeuropa, was die langjährigen Strategien und Maßnahmen widerspiegelt, die Investitionen in Sammlung, Logistik, Sortierung und Wiederaufbereitung auf dem gesamten Kontinent vorangetrieben haben.

Die Ausnahmen sind zwei ostasiatische Länder, Taiwan und Südkorea, die ebenfalls über seit Langem etablierte Sammel- und Aufbereitungssysteme verfügen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung langfristiger Investitionen, um das Recycling bequem und effizient zu machen, sowie die Rolle, die die Etablierung von Verhaltensnormen über viele Jahre hinweg bei der Schaffung einer Recyclingkultur spielt.

Die Länder mit den größten Rückgängen bei den gemeldeten Recyclingraten waren Singapur, Südkorea, Spanien und Deutschland. In einigen wenigen Ländern wurden Anpassungen vorgenommen, um die Leistung zu steigern oder die Tatsache zu kompensieren, dass sie keine Recyclingraten meldeten – China und Südafrika waren die größten Nutznießer.

Untersucht wurden auch die Sammel- und Recyclingquoten für Glas-, Metall- und Kunststoffgetränkeverpackungen. Auch wenn die Datenverfügbarkeit begrenzt war, stellten wir fest, dass es erhebliche Unterschiede in der Menge der auf den Markt gebrachten Getränkeverpackungen gab und es kaum eine Korrelation zwischen Verbrauch und Recyclingleistung gab. Während die Länder mit den höchsten Recyclingquoten für Siedlungsabfälle im Allgemeinen auch gute Sammelquoten für Getränkeverpackungen aufwiesen, hatten die Länder mit den größten Mengen an in Verkehr gebrachten Getränkeverpackungen (die USA für Kunststoffe und Metall und Australien für Glas) recht niedrige Sammelquoten für das Recycling.

Zu den Merkmalen der Länder, die hohe kommunale Recyclingquoten aufwiesen, gehören:

– Eine formelle Abfall- und Recyclingstrategie mit klaren Zielvorgaben und Maßnahmen zur Verbesserung.

Eine weit verbreitete getrennte Sammlung gängiger Wertstoffe, einschließlich organischer Stoffe, um Haushalten und Unternehmen eine bequeme Möglichkeit des Recyclings zu bieten.

Methoden, die sicherstellen, dass das Recycling nach dem Verursacherprinzip finanziert wird, wie z. B. EPR, um Anreize für die Hersteller zu schaffen, den Verkauf unnötiger Verpackungen zu vermeiden, und um zu verhindern, dass die Leistung durch die den öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung stehenden Mittel eingeschränkt wird;

die Nutzung finanzieller und anderer Verhaltensanreize, um Haushalte und Unternehmen zur Nutzung des Recyclingsystems zu bewegen (z. B. um Kosten zu vermeiden).

Die Studie ergab, dass viele der einkommensschwächeren Länder in Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten sowohl beim Recycling als auch bei der Datenqualität am schlechtesten abschneiden. Darüber hinaus wird ein großer Teil der Abfallsammlung und des Recyclings vom informellen Sektor übernommen, der aus der Berechnung der Recyclingleistung ausgeschlossen werden musste, da nicht überprüft werden konnte, ob dieser Abfall ordnungsgemäß bewirtschaftet wird.

Unsere Empfehlungen für alle Länder lauten:

Verbesserung der Berichterstattung über Siedlungsabfälle und Recycling, einschließlich Verwendung einer klaren und einheitlichen Definition von Siedlungsabfällen Berichterstattung über den Messpunkt Berichterstattung nach Schlüsselmaterialien Berichterstattung nach Abfallarten Berichterstattung nach Quelle Möglichst weitgehende Unterscheidung zwischen Schätzungen des Abfallaufkommens, der Sammlung und des Recyclings.

Übernahme von Praktiken, die mit leistungsstarken Ländern assoziiert werden, wie sie in der obigen Liste aufgeführt sind.

Dort, wo es einen informellen Recyclingsektor gibt, ist zu prüfen, wie dieser formalisiert werden könnte, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen, den Lebensstandard zu erhöhen und das Recycling und die Datenberichterstattung zu verbessern.

Es ist beabsichtigt, vor der INC-5 im Herbst eine Veröffentlichung der Phase 2 zu veröffentlichen, die eine größere Anzahl von Ländern abdeckt. Es wird eine Datenbank erstellt und im Reloop Global Data Observatory veröffentlicht. Länder, die zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen möchten, um unsere Schätzungen ihrer bereinigten Leistung zu verbessern, sind eingeladen, diese an Eunomia zur Überprüfung zu übermitteln.

