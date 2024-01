Untha XR3000RC: Schneidsystem für viele Anwendungen

Am Standort in München ist der Untha-Zerkleinerer XR3000RC in den Varianten mobil-e und stationär im Einsatz. Mit dem RC-Schneidsystem zerkleinern diese Schredder Materialien unterschiedlicher Art, wie Altholz, Sperrmüll und Baumischabfälle.

Die Dienstleistungen der Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH umfassen u. a. Entsorgungsberatung, Produktion von Ersatzbrennstoffen, Aufbereitung von Altholz und die Entsorgung von Sonderabfällen. Ziel ist es, die in Abfällen enthaltenen Ressourcen zu 100 Prozent zu verwerten. Damit leistet das Unternehmen einen wertvollen Beitrag zu Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung. Unterstützt wird Breitsamer dabei durch Zerkleinerer von Untha.

Recycling und EBS-Produktion

Rund 200.000 Tonnen an Gewerbeabfällen, Bauschutt und Wertstoffen bewegt das Unternehmen Breitsamer jährlich. Altholz, Sperrmüll und Baumischabfälle werden vor Ort mit den Untha-Maschinen zerkleinert. Das Altholz wird zu Spanplatten für die Möbelproduktion recycelt oder in Biomassekraftwerken thermisch verwertet. Sperrmüll und Baumischabfälle werden zu Ersatzbrennstoffen (EBS) verarbeitet und beispielsweise in Zementwerken thermisch verwertet.

XR3000RC: vielfältig einsetzbar

Bei der Auswahl der neuen Zerkleinerer legte Breitsamer großen Wert auf Kriterien wie einen 1-stufigen Zerkleinerungsprozess, besonders homogenes Ausgangsmaterial mit geringem Überlängenanteil und hohe Energieeffizienz. Vor der Entscheidung bzw. dem Kauf konnte das Unternehmen die Untha XR einem umfassenden Test unterziehen: „Die Firma Untha hat uns eine XR3000RC für einen Langzeittest zur Verfügung gestellt. In dieser Zeit konnten wir den Zerkleinerer mit unterschiedlichen Materialien und Lochsieben umfassend ausprobieren. Die Tests haben gezeigt, dass die XR mit dem RC-Schneidsystem all unsere Erwartungen erfüllt“, sagt Thomas Breitsamer, Technische Geschäftsführung Breitsamer Entsorgung & Recycling GmbH.

Die Untha XR3000RC eignet sich für die Verarbeitung herausfordernder Abfallstoffe. Das RC-Schneidwerk wurde speziell für die Zerkleinerung unterschiedlicher Materialien wie Gewerbe-, Industrie- und Sperrmüll, Altholz, Paletten sowie Produktions- und Kunststoffabfällen entwickelt. Außerdem eignet es sich hervorragend für hohe Durchsatzleistungen von bis zu 70 Tonnen pro Stunde. Die Zahnform sorgt für einen energischen Materialeinzug. Der Rotor der XR3000RC läuft mit geringer Drehzahl, wodurch der Zerkleinerer unempfindlich gegenüber Störstoffen ist. Entscheidend war zudem die Energieeffizienz. Durch die wassergekühlten Synchronmotoren – dem Untha Eco Power Drive – arbeitet die XR3000RC um bis zu 75 Prozent sparsamer als vergleichbare dieselbetriebene Schredder. Je nach Material und Zweck der Weiterverwertung kann dieser Zerkleinerer mit unterschiedlichen Lochsieben ausgestattet werden. Damit wird das zugeführte Material auf eine Fraktionsgröße von 100 bis 300 mm zerkleinert. Die XR3000RC mobil-e kann mit dem elektrisch betriebenen Raupenfahrwerk flexibel innerhalb des Betriebsgeländes umplatziert und im Bedarfsfall auch in Werkstatträume gefahren werden.