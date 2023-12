Am Puls der Schneidmühlen

Die Überwachung der Betriebszustände von Schneidmühlen ist eine kostengünstige Alternative, um den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb von Produktionsanlagen in Kunststoffverarbeitungsprozessen mit Recycling zu gewährleisten. Mit Rapid Connect können Daten direkt an den Maschinen erfasst und notwendige Maßnahmen sofort eingeleitet oder auch Wartungs- und Servicearbeiten geplant werden. Rapid Connect unterstützt aber auch in der Effizienz und dem wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen.

Kleinostheim, Dezember 2023 – Stehen Schneidmühlen in Kunststoffverarbeitungsprozessen still, dann stocken sehr schnell auch ganze Produktionslinien. Durch die Stillstände können sehr schnell hohe Kosten entstehen. Maschinen und Anlagen sollen jedoch möglichst unterbrechungsfrei laufen. Neben der kontinuierlichen Wartung und Service ist das frühzeitige Erkennen von Schäden, Fehlern und Fehlfunktionen wichtig, um einen ungeplanten Stillstand zu vermeiden. Eine permanente Überwachung ist notwendig, um Schäden an Maschinen und Anlagen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu treffen. In den hoch automatisierten Produktionsstätten ist jedoch kaum noch Personal vor Ort, sodass andere Lösungen notwendig sind, um eine permanente Überwachung zu gewährleisten.

Rapid Granulier-Systeme, ein führender Anbieter von Schneidmühlen für das Recycling von Kunststoffen, bietet für diese Herausforderungen ein System für die Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) von Kunststoffschneidmühlen an: Rapid Connect.

Alles im Blick

Rapid Connect ermöglicht eine permanente Überwachung von Betriebszuständen der Schneidemühlen. Das System erfasst Daten direkt an den Maschinen und kann so beispielsweise erhöhte Temperaturwerte, verstärkte Vibrationen, Stillstände, aber auch den Energieverbrauch übermitteln. Daraus lassen sich Verbrauchswerte über bestimmte Zeiträume ableiten, sowie wichtige Hinweise zu notwendigen Wartungs- und Servicearbeiten („Predictive Maintenance“).

Ist etwa eine Überlastung durch erhöhte Temperaturen oder Vibrationen feststellbar, wird ein Alarm ausgelöst und die Maschine kann abgeschaltet werden, bevor es zu größeren Schäden kommt. Beginnen sich kritische Werte abzuzeichnen, kann eine Wartung oder Reparatur rechtzeitig geplant werden, sodass diese in einem günstigen Zeitfenster, zum Beispiel in der Nacht, stattfindet.

Rapid Connect unterstützt auch in der Effizienz und dem wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen, denn auf Basis der erfassten Daten lässt sich die Auslastung von Anlagen oder Produktionslinien optimieren. Das System hilft, Energie zu sparen, indem etwa Maschinen bei Leerlauf einfach abgeschaltet werden. Ein interaktives Dashboard mit Anzeige von Laufzeit, Leerlaufzeit und Unterbrechungen stellt das sehr übersichtlich dar. Mit diesen Daten und Werkzeugen können zudem die Kosten des Mahlprozesses besser kalkuliert werden.

Einfache Installation und Einrichtung

Rapid Connect erfasst Zustände mit Sensoren, die ganz einfach an einer oder mehreren Schneidmühlen installiert werden. Per Funk lassen sich die Maschinen so vernetzen. Das Rapid Connect-System kommuniziert dann kabellos per Gateway mit dem Cloud-Serviceportal von Rapid Granulier-Systeme. Das ermöglicht den Zugriff auf vernetzte Einheiten von überall aus, mit einer verschlüsselten Verbindung außerhalb der Netzwerkinfrastruktur.

Nach der Installation können Alarme eingerichtet werden, die Nachrichten auf verschiedenen Endgeräten, wie Smartphones schicken.