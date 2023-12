Alliance to End Plastic Waste stellt Aktionen und politische Maßnahmen zur Reduzierung von Kunststoffmüll vor

Der Leitfaden für die Bewirtschaftung von Kunststoffabfällen legt einen Rahmen mit Aktionen und politischen Maßnahmen dar, die für die Entwicklung nationaler Aktionspläne zur Verbesserung der Abfallbewirtschaftungssysteme und zur Herbeiführung eines Systemwandels genutzt werden können.

In der Meta-Analyse wurden 192 Länder anhand von Merkmalen wie Abfallbewirtschaftungs- und Recyclinginfrastruktur, gesetzlichem Rahmen und Betriebsmodellen in sechs Kategorien eingeteilt, und zwar:

Kategorie 1 (Unentwickelte Systeme): Länder ohne oder mit sehr einfacher Abfallentsorgungsinfrastruktur und einer Kunststoffrecyclingrate von bis zu 5 Prozent.

Kategorie 2 (Anfängliche Systeme): Länder mit grundlegenden Abfallvorschriften, aber begrenzter Infrastruktur für die Sammlung und Behandlung von Altkunststoffen. Diese Länder haben Kunststoffrecyclingraten von bis zu 10 Prozent.

Kategorie 3 (Entwickelnde Systeme): Länder mit funktionierenden Abfallwirtschaftssystemen. Sammlung, Sortierung, Verbrennung und Recycling sind jedoch nur in dem Maße entwickelt, wie es durch den intrinsischen wirtschaftlichen Wert gerechtfertigt ist, ohne zusätzliche politische Maßnahmen, um die Recyclingraten über 15 % zu steigern.

Kategorie 4 (Funktionierende, weitgehend unregulierte Systeme): Länder mit Recyclingraten um die 25 Prozent, die durch einen gewissen Regulierungsdruck motiviert sind.

Kategorie 5 (Fortgeschrittene Systeme mit Herausforderungen): Länder, die Kunststoffrecyclingraten von bis zu 40 Prozent erreichen können, obwohl sie in bestimmten Segmenten der Wertschöpfungskette noch vor Herausforderungen stehen können.

Kategorie 6 (entwickelte leistungsfähige Systeme): Länder dieser Gruppe erreichen Recyclingraten von über 40 %, sind weltweit vorbildlich und am weitesten fortgeschritten.

Die Studie ergab, dass mehr als 60 Prozent der Länder unterentwickelte oder im Aufbau befindliche Abfallmanagementsysteme haben und weniger als 8 Prozent der anfallenden Kunststoffabfälle recyceln. Diese Länder der Kategorie 1 und 2 haben die größten Chancen, die Umweltverschmutzung durch Kunststoffabfälle zu beenden. Typischerweise spielt der informelle Sektor der „Müllsammler“ in diesen Regionen eine Schlüsselrolle in der Abfallwirtschaft und sollte anerkannt und unterstützt werden, um seine Einbeziehung in die Planung der Entwicklung des Abfallwirtschaftssystems eines Landes zu gewährleisten („gerechter Übergang1“). Es wurde auch festgestellt, dass wirksame politische Maßnahmen, die für Länder der Kategorie 1 und 2 in Betracht gezogen werden sollten, die Entwicklung von Rechtsvorschriften für die Abfallbewirtschaftung, den Aufbau institutioneller Kapazitäten und die Festlegung finanzieller Verpflichtungen für Markeninhaber und Abfallerzeuger umfassen.

Die Studie unterstreicht auch die Bedeutung der erweiterten Herstellerverantwortung (Extended Producer Responsibility, EPR) als eines der wirksamsten politischen Instrumente zur Erhöhung der Recyclingraten insgesamt. Die erweiterte Herstellerverantwortung ist besonders für Länder der Kategorien 3, 4 und 5 von Bedeutung und erzwingt eine gemeinsame Verantwortung in der gesamten Kunststoff-Wertschöpfungskette, einschließlich der Marken und Einzelhändler sowie der Behandlung nach dem Gebrauch. Die Mittel aus den EPR-Gebühren werden in der Regel für die Verbesserung der Abfallwirtschaft und für Recyclinglösungen verwendet, die im Idealfall in allen Ländern harmonisiert sind, um die Wirksamkeit zu maximieren. Je reifer die Abfallwirtschaft in einem Land ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass verbindliche und schließlich ökologisch abgestufte EPR-Systeme freiwillige Verpflichtungen ersetzen.

Einige wenige Länder der Kategorien 5 und 6 sind auf dem Weg zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe am weitesten fortgeschritten und können von der Aufstellung politischer Fahrpläne mit umfassenden Zielen für die Kreislaufwirtschaft für alle Abfallarten profitieren. Sie verfügen über die notwendigen Kapazitäten und Ressourcen, um Innovationen voranzutreiben, wie z.B. die hochgranulare Sortierung und Rückverfolgbarkeit von Kunststoffabfällen, um die Recyclingwirtschaft effizient zu beliefern. Auf diesen Märkten sollten EPR-Systeme Anreize für die Einführung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft schaffen, z.B. durch ökologisch gestaffelte Gebühren, die die Verwendung der umweltfreundlichsten Materialien und das Erreichen von Wiederverwendungs- und Recyclingzielen fördern.

In der Studie wird hervorgehoben, dass die Länder sehr unterschiedliche nationale und subnationale Gegebenheiten aufweisen und dass sich ihre Abfallwirtschaftssysteme und technischen Kapazitäten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden. Die vorgeschlagenen politischen und infrastrukturellen Prioritäten müssen dies ebenso berücksichtigen wie die Verfügbarkeit von Ressourcen für einen Systemwechsel.

Leitfaden herunterladen