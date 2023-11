Pyreg startet Klimafinanzierungslösung für 4 Millionen Carbon Credits bis 2040

Pyreg Climate Finance Solution (PCFS) will den Einsatz der Technologie im Landwirtschaftssektor signifikant beschleunigen. Die Einführung von PCFS soll es mehr landwirtschaftlichen Betrieben ermöglichen, die Vorteile der Pflanzenkohleproduktion zu nutzen, einschließlich Abfallverringerung, Bodenverbesserung und der Erzeugung erneuerbarer Energie.

Durch das PCFS können Unternehmen messbare Schritte zur Erreichung ihrer Netto-Null-Ziele unternehmen und gleichzeitig die Beschleunigung der Pflanzenkohleproduktion weltweit unterstützen. Ein Vorabkauf von zertifizierten BCR-Gutschriften senkt die Investitionshürden für Unternehmen, die die Pyreg-Anlagen zur Abfallverringerung und zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft nutzen möchten. Das PCFS kann damit maßgeblich zur Beseitigung von CO₂ aus der Atmosphäre und damit zur Verwirklichung der Ziele des Pariser Abkommens beitragen.

Die Hightech-Anlagen von Pyreg – von denen weltweit bereits mehr als 50 im Einsatz sind – sind in der Branche dafür anerkannt, hochwertige Pflanzenkohle zu produzieren, die die strengen Anforderungen des Puro-Standards für CO₂-Entfernungszertifikate erfüllt. Die modularen und skalierbaren Anlagen ermöglichen es den Kunden von Pyreg, ihre organischen Abfälle in Pflanzenkohle umzuwandeln und gleichzeitig erneuerbare Energie zu erzeugen. Die Anlagen des Unternehmens können eine Vielzahl von Reststoffen zu hochwertiger, klimaschonender Pflanzenkohle verarbeiten. Dieser Abfallverwertungsprozess fördert eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft, die durch BCR-Gutschriften unterstützt wird.

Im Rahmen des PCFS arbeitet Pyreg gemeinsam mit Kita an einem CO₂-Versicherungsprodukt, das die Käufer von BCR-Gutschriften gegen das Risiko einer unzureichenden Lieferung absichert. Das wichtigste Versicherungsprodukt von Kita, Carbon Purchase Protection Cover, wird als Teil des PCFS zur Risikominderung eingesetzt. Die Versicherung schafft Vertrauen bei potenziellen Käufern von Emissionsgutschriften. Dadurch werden Hürden abgebaut, in wirkungsvolle Projekte zur Beseitigung von CO₂-Emissionen zu investieren, die zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele beitragen. Die Integration der Kita-Versicherung garantiert zusätzliche Sorgfaltsprüfungen und Qualitätsbewertungen und wird dazu beitragen, mehr Investitionskapital in PCFS zu lenken. Um eine transparente und effiziente Überwachung und Verifizierung zu gewährleisten, ist Pyreg auch vollständig in das MRV+-System von Carbonfuture integriert. Das System umfasst eine fortschrittliche Sensoreinrichtung für die Überwachung auf Anlagenebene und eine verbesserte CO₂-Nachverfolgung.