Metallmärkte ohne Dynamik

Die meisten Preise bewegten sich in der seit Wochen üblichen Bandbreite, wobei teilweise ein leichter Trend nach oben zu sehen ist.

Die Dreimonatsnotierung für Kupfer lag an der LME zuletzt (25.10.) bei 8.019,00/8.020,00 US-Dollar, also immerhin wieder über der 8.000-US-Dollar-Marke. Aluminium HG notierte in London zuletzt mit 2.208,00/2.209,00 US-Dollar, Aluminium Alloy lag bei 1.570,00/1.580,00 US-Dollar. Nickel enttäuschte mit Preisen um 18.360,00/18.365,00 US-Dollar und Zink blieb bei festen 2.466,00/2.468,00 US-Dollar. Zinn hat zuletzt mit 24.900,00/24.925,00 US-Dollar etwas an Boden gewonnen.

Insbesondere die Industriebetriebe der Metallwirtschaft in Deutschland und Österreich verfehlten ihre für das 3. Quartal vorgesehenen Ziele. Die schwache Konjunktur gibt kaum Impulse zur Produktion neuer Produkte, was die Metallindustrie derzeit zu spüren bekommt. Die Vorhersagen der meisten Analysten – das konjunkturelle Umfeld betreffend – bleiben verhalten. Einzig der Sektor Energiewende treibt an einigen Stellen den Metallbedarf, insbesondere auch an Sondermetallen. Hoffnung schöpfen einige Akteure in Deutschland aus der Ankündigung des Bundeswirtschaftsministers, dass man die Industrie – inklusive der energieintensiven – in Deutschland halten wolle und zu einer entsprechenden Unterstützung bereit sein. Nun müssen den Worten auch Taten folgen.

Auf den Metallschrottmärkten erzielte blanker Kupferdrahtschrott (Kabul) 7.240 bis 7.410 Euro. Die gehäckselten Kupferdrahtschrotte wurden in der ersten Qualität (Kasus) mit 7.300 bis 7.470 Euro gehandelt und in der zweiten Qualität (Katze) mit 6.790 bis 7.010 Euro. Nicht legierter Kupferdrahtschrott I (Kader) erlöste 6.820 bis 7.000 Euro, die zweite Qualität (Kanal) 6.620 bis 6.860 Euro. Schwerkupferschrott (Keule) kostete zuletzt 6.590 bis 6.720 Euro.

Die Preise der Aluminiumschrotte lagen für Drahtschrott aus Reinaluminium (Achse) bei 2.080 bis 2.220 Euro. Aluminiumprofilschrott (Alter) erlöste 2.060 bis 2.140 Euro und Aluminiumprofilschrott (Angel) 1.760 bis 1.900 Euro.