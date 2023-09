Doppeljubiläum bei Eggersmann

Die Eggersmann GmbH feierte am Standort in Wardenburg ein ganz besonderes Maschinenjubiläum: Der 1600. Backhus-Kompostwender wird zugleich als 200. Maschine in die USA geliefert.

Zu diesem Anlass wurde eine Sonderedition geschaffen.

Bei der 1600. Backhus handelt es sich um eine A 75 und damit um das größte Modell der Backhus-Produktreihe. Dabei bezieht sich die „75“ auf die mögliche Mietenbreite von 7,5 m. Die Maschinen finden beispielsweise bei der Kompostierung von Biogut wie Grünabfällen und Stallmist Verwendung. Darüber hinaus werden sie auch in der biologischen Trocknung von Abfällen sowie bei der Bodensanierung und vielen weiteren Anwendungen genutzt. Für ihren Export in die Vereinigten Staaten wurde die doppelte Jubilarin auch extra standesgemäß eingekleidet: Stars and Stripes im Stile der US-Flagge zieren die Maschine, welche in Texas ihr neues Zuhause finden wird. Auch für die MitarbeiterInnen am Standort war sie damit eine echte Besonderheit. Eggersmann beansprucht mit seinen Backhus-Mietenumsetzern aus Wardenburg die Weltmarktführerschaft, Maschinen werden daher auch regelmäßig in das außereuropäische Ausland verschickt.

Die Eggersmann GmbH hat mobile Recyclingtechnologien aus den Bereichen Umsetzen, Zerkleinern, Sieben sowie Sichten in ihrem Portfolio und tritt damit in der Branche als einer der wenigen Komplettanbieter auf. Von der Montage bis zur Entwicklung ist der Standort Wardenburg dabei hauptsächlich für die Umsetztechnik zuständig, allerdings werden dort auch Zerkleinerer der Produktreihe Teuton entwickelt und gefertigt.