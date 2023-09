Projekt STOP: Materialrückgewinnungsanlage in Banyuwangi

Die Eröffnung einer neuen Materialrückgewinnungsanlage (MRA) in der Gemeinde Songgon (Banyuwangi, Ost-Java) markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Errichtung des ersten kreislauforientierten Abfallmanagementsystems auf Regierungsebene in Indonesien im Rahmen des Erweiterungsplans für das Projekt STOP Banyuwangi Hijau.

Projekt STOP und die Regierungspräsidentin von Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, haben am 16. September eine der größten Materialrückgewinnungsanlagen (MRA) Indonesiens in der Gemeinde Songgon eingeweiht. Die in Zusammenarbeit mit der Regionalregierung von Banyuwangi errichtete Anlage ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Aufbau des ersten kreislauforientierten Abfallmanagementsystems Indonesiens auf Regierungsebene.

Die MRA wird die Abfallsammlung und -trennung sowie die zu recycelnden Materialien aus den Haushalten der Region übernehmen. Ihre tägliche Aufbereitungskapazität beträgt bis zu 84 Tonnen Abfall. Es wird erwartet, dass bis 2025 etwa 200 Arbeitsplätze geschaffen und über 250.000 Einwohner versorgt werden. Ab 2025 soll die MRF jährlich 23.000 Tonnen Abfall, darunter 3.300 Tonnen Kunststoff, verarbeiten.

Das von Borealis und Systemiq gegründete Projekt STOP Banyuwangi wird von nationalen und regionalen Regierungen, internationalen Institutionen, Hochschulen sowie dem Privatsektor breit unterstützt und hat die Erzielung messbarer Ergebnisse vor Ort zum Fokus. Seit der Gründung des Projekts 2017 wurde es kontinuierlich auf den gesamten Regierungsbezirk von Banyuwangi ausgeweitet. Die neue MRA ist Teil des Expansionsplans von Banyuwangi Hijau, der darauf abzielt, das Leben von bis zu 2 Millionen Menschen in allen städtischen und regionalen STOP-Projektpartnerschaften positiv zu beeinflussen, 1.000 Vollzeitarbeitsplätze zu schaffen und jährlich 230.000 Tonnen Abfall, darunter 25.000 Tonnen Kunststoff, zu sammeln.

Für den Bau der Materialrückgewinnungsanlage hat der Regierungsbezirk Banyuwangi in der ersten Phase des Projekts in Banyuwangi mehr als 1,5 Hektar Land bereitgestellt. Das zirkuläre Abfallsystem wurde entwickelt, um die Umsetzung des Masterplans für feste Abfälle der Regierung von Banyuwangi zu unterstützen, der von den Behörden von Banyuwangi in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen des CLOCC-Programms (Clean Oceans through Clean Communities) und des Projekts STOP erarbeitet wurde.

Die MRA ist für die Verarbeitung von organischen und anorganischen Abfällen ausgerüstet. Organische Abfälle werden zu Kompost verarbeitet, anorganische Abfälle werden getrennt und der Wiederverwertungsindustrie zugeführt.