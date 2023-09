Solids & Recycling-Technik 2024 bereits zu 80 Prozent gebucht

Am 9. und 10. Oktober 2024 gehen die Fachmessen Solids & Recycling-Technik Dortmund in die nächste Runde.

Laut Veranstalter sind schon jetzt 80 Prozent der Standflächen vergeben. „Für 2024 dürfen wir wieder mit einem hohen Zuwachs rechnen. Neben treuen Stamm-Ausstellern freuen wir uns sehr über die vielen Neuzugänge“ zeigt sich Anna Lena Sandmann, Verantwortliche vom Veranstalter Easyfairs Deutschland GmbH, zufrieden mit der Entwicklung. Angeregt durch das erfolgreiche Debüt der jüngsten Solids-Tochter in Parma, präsentieren sich im nächsten Jahr überdies mehrere italienische Firmen erstmals in Dortmund. Zudem bringen Jungunternehmen frischen Wind auf das Event. Für sie steht eine neue Start-up-Area in Halle Sieben bereit. Sonderkonditionen sollen ihnen den Einstieg als Aussteller erleichtern. Mit Eurodur GmbH, die den Schwerpunkt auf Verschleißschutz legen und Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG, die sich auf Rohrsysteme fokussieren, sind im nächsten Jahr ebenfalls zwei neue Premiumpartner mit an Bord.

Nur in einer von drei Messehallen sind, Stand heute, noch Plätze verfügbar und das Feld der Aussteller ist vielversprechend. Daher darf das Publikum im Herbst 2024 zum einen auf angestammte Firmen wie Siemens AG, Stif France, Krahnen GmbH oder Craco GmbH gespannt sein. Daneben erwartet die Fachbesucher in Dortmund eine große Anzahl Neuaussteller. So präsentieren im nächstjährigen Herbst etwa die österreichische Kukla Waagenfabrik, HWH Machines GmbH und Singold Gerätetechnik GmbH erstmals ihre Lösungen und auch FZ-Recycling GmbH & Co. KG, TS-Systemfilter GmbH und Resatec AG feiern ihren Einstand auf dem Dortmunder Parkett. Überdies schlägt der gelungene Auftakt der jüngsten Solids-Tocher im italienischen Parma positiv zu Buche und steigert die Attraktivität der gesamten Messe-Serie. Daher wagen nun einige der dortigen Aussteller erstmalig den Sprung über die Alpen und präsentieren 2024 auf der deutschen Muttermesse. Darunter Delfin Srl, Falcon Srl, Vibrotech Srl, F.Lli Sacci oder Gimat Srl, um nur einige der Firmen beim Namen zu nennen.

Für zusätzlich frischen Wind sorgen am 9. und 10. Oktober 2024 die Start-ups in Halle Sieben. Sechs Jungunternehmen finden Platz in der dort angesiedelten, neuen Start-up-Area. Sie profitieren bei ihrem Erstauftritt als Aussteller der Solids & Recycling-Technik von maßgeschneiderten, bezugsfertigen Messeständen, speziellen Konditionen und einem abgestimmten Marketingpaket. Einer der Pioniere ist Silbloxx, die in Dortmund ihr Silo-Modulsystem vorstellen.