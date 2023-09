Neuer CEO für Lindemann

Mit sofortiger Wirkung hat die Lindemann Metal Recycling Solutions GmbH Carl Gustaf Göransson zu ihrem neuen CEO ernannt. In dieser Funktion ist er für die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Lindemann verantwortlich, nachdem das Unternehmen 2022 von der schwedischen Private-Equity-Gesellschaft Mimir Group von Metso übernommen wurde. Lindemann, zu dessen Produkten hochwertige Metallscheren, Schredder und Schrottpressen gehören, steht im Mittelpunkt „Green Steel“-Entwicklung

Göransson kann auf eine langjährige Karriere in der globalen Investitionsgüterindustrie zurückblicken, unter anderem in leitenden internationalen Positionen bei den Marken Volvo Construction Equipment und Cargotec. Zuletzt war er in diesem Segment als globaler Präsident der Baumaschinensparte von CNH Industrial tätig.

Zu seiner Ernennung sagte Göransson, 54, wie folgt: „Lindemann ist eine angesehene Marke mit einer langen und ehrwürdigen Tradition – und sie ist heute gefragter denn je. Ich freue mich auf die Aussicht, zum weiteren Erfolg von Lindemann beizutragen, sowohl im Namen der Stakeholder des Unternehmens als auch im Hinblick auf die Vorteile, die die Metal Circular Economy für die Gesellschaft bringen kann. In meiner neuen Funktion werde ich alles daransetzen, das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen und all unsere Mitarbeitenden und Kunden auf diesem spannenden Weg mitzunehmen.“

Der bisherige CEO und langjährige Mitarbeiter von Lindemann, Ioannis Giouvanitskas, wird nun eine neue Rolle als Senior Executive Advisor sowohl für die Mimir Group als auch für Lindemann übernehmen. In dieser Funktion wird Giouvanitskas das Unternehmen bei der Entwicklung von strategischen Kunden unterstützen und die M&A-Agenda von Lindemann und Mimir vorantreiben: „Es ist mir eine Ehre, die Leitung von Lindemann an einen so erfahrenen und hochrangigen Branchenexperten wie Carl Gustaf zu übergeben, und das, in einer so spannenden Zeit der Expansion für das Unternehmen“, so Giouvanitskas. „Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, dass das Unternehmen unter seiner Führung weiter gedeiht.“

Magnus Yngen, Vorsitzender von Lindemann, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Dienste eines so hochrangigen Branchenkenners wie Carl Gustaf sichern, und Ioannis als Senior Executive Advisor für Lindemann und die Mimir Group gewinnen konnten.“