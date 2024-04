Mitsubishi Electric und Lindemann vereinbaren exklusive Zusammenarbeit

Durch die Integration wartungsarmer Frequenzumrichter an Drehstromasynchronmotoren in Bestandsanlagen eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Nachrüstungen führen zu massiven Einsparungen bei Energie-, Verschleiß- und Wartungskosten, was die Produktivität als auch Verfügbarkeit steigert und somit die Gesamtanlageneffektivität deutlich erhöht. Dieses Potenzial wollen beide Unternehmen gemeinsam heben.

„Die Partnerschaft ist ein großer Gewinn, nicht nur für unsere beiden Firmen, sondern für die gesamte Branche“, betont Stefan Knauf, Division Manager des Bereichs Factory Automation bei Mitsubishi Electric.

„Die enormen Chancen, die der Metallrecycling-Markt bietet, unterstreichen die Bedeutung dieser Zusammenarbeit“, sagt Carl Gustaf Göransson, CEO von Lindemann.