Batterierecycling im Fokus

Der Bedarf an Batterien wird in den kommenden Jahren weiter deutlich zunehmen.

Und zu Beginn des kommenden Jahrzehnts werden auch die Mengen an Altbatterien deutlich steigen. Um die wertvollen Rohstoffe aus den Altbatterien zurückzugewinnen, werden innovative Recyclingtechnologien benötigt. Im RECYCLING talk am 28.9. um 13 Uhr diskutieren wir mit Experten über den Stand des Batterierecyclings in Deutschland. Unsere Referenten sind Simon Hilgendorf (Accurec), Andreas Wolf (Fraunhofer ISC), Maximilian Blume (ToZero) und Sascha Nowak (MEET Batterieforschungszentrum, Uni Münster). Im Anschluss an die Vorträge werden wir mit den Experten sowie den Teilnehmer*innen diskutieren.

Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme