Recyclingbaustoffe gemäß EBV

Die Recyclingbaustoffe der neuen Produktlinie RC-LITH wurden in den Werken Hittfeld und Nützen entwickelt. In Zukunft beabsichtigt Otto Dörner, das Material an allen Recyclingstandorten der Unternehmensgruppe in Norddeutschland herzustellen. Es sollen zudem fortlaufend weitere Produkte entwickelt werden, die den Anwendungsgebieten gemäß den Einbautabellen der Ersatzbaustoffverordnung entsprechen und die Produktlinie RC-LITH erweitern.