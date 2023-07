Wertstoffhof: Weniger Wartezeit durch Digitalisierung

Die MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft entwickelte 2022 mit IT-Dienstleister Regio iT eine digitale Echtzeit-Wartezeit-Anzeige für den Wertstoffhof mit vor Ort gemessener Auslastung.

Den Hof betreibt das Entsorgungsunternehmen im Auftrag der Stadt Mülheim an der Ruhr. Integriert ist die Wartezeit in der App und auf der Website. Mit der Anzeige ermöglicht der Entsorger den Besucher*innen, einen Besuch besser zu planen oder ihn im Falle einer Warteschlange zu verschieben – von zu Hause aus.

Bei den langen Warteschlangen vor dem Wertstoffhof ließen sich zuvor nur vereinzelte Stoßzeiten definieren. Wetterabhängige oder saisonal bedingte hohe Besucherzahlen waren kaum vorhersehbar. Daraus entwickelte sich die Idee einer aktuellen Messung: Vor der Einfahrt des Wertstoffhofs misst eine Kamera mit einer speziellen Software das Verkehrsaufkommen und das Ende der Warteschlange auf einer definierten Strecke. Eingeteilt ist die Straße in vier Abschnitte, aus denen sich die Wartezeiten von circa 5, 10, 20 oder 30 Minuten ergeben. Die Kamera erfasst nur die Positionen der stehenden Fahrzeuge. Daraufhin übermittelt die Kamera die Abschnittsmessungen in einem Zwei-Minutentakt an die Abfall-App und Website der MEG: Damit wird den Nutzer*innen ein aktueller Stand geliefert. Das Ziel der digitalen Lösung ist auch zukünftig keine genaue Minutenangabe. Es soll lediglich grobe Tendenzen aufzeigen und zu mehr Planbarkeit seitens der Bürger*innen innerhalb der vier Zeitabschnitte führen.

Nach einem einjährigen Betrieb hat sich die Anzahl der Tage, an denen es zu langen Wartezeiten kommt, verringert. In Kombination mit parallel durchgeführten Maßnahmen wie Bodenmarkierungen auf dem Hof zieht das Unternehmen ein positives Fazit für die Wartezeitanzeige. Mit den Slogans „Grüner wird´s nicht!“ und „App laden fürs Abladen“ wirbt die MEG für den Service. IT-Dienstleister Regio iT entwickelte die Funktion gemeinsam mit der MEG, um es nach dem Testbetrieb auch weiteren Entsorgern anzubieten.