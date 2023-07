Marc O’Polo: Faser-zu-Faser-Recycling erfolgreich getestet

Mit ihnen wurde ein Recyclingverfahren getestet, um bereits verarbeitete und nicht genutzte Fasern in den textilen Kreislauf zurückzuführen. Im Werk in Apolda, Thüringen, sortiert und bereitet Texaid die Masken für den Recycler Renewcell in Ortviken, Schweden, entsprechend auf. Renewcell verarbeitet Alttextilien zu einem Zelluloseregenerat, das sich zu Viskose weiterarbeiten lässt. Dabei geht es vor allem um den Rückgewinn der verarbeitenden Baumwolle als Ressource für neue Fasern. Zudem wird in diesem Faser-zu-Faser Recycling genau analysiert, wie sich die verschieden eingefärbten Stoffe im Recyclingprozess verhalten.

Das Testprojekt ist erfolgreich abgeschlossen und die nicht mehr benötigten Stoffmasken konnten wieder zu Fasern recycelt werden.