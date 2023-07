Eröffnung des ersten Urban-Mining-Hubs Berlins

Auch Geschäftsführer Dr. Eric Schweitzer war vor Ort. Der Baumarkt der Zukunft sorgt für mehr Nachhaltigkeit im Sektor der Bau- und Abbruchabfälle: dem Stoffstrom, mit dem größten jährlichen Abfallaufkommen.

Innerhalb der Re-Use-Initiative der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt wurde mit Alba und Concular ein Re-Use-Bauteilangebot in Form eines Pilotprojektes errichtet. Mit einem Werk- und Baustoff Zwischenspeicher, der zur Ausbalancierung von Planungszeiträumen gedacht ist, sowie durch die Annahme ausgewählter Materialien, sind weiterführende, zirkuläre Wertschöpfungsströme möglich. Innerhalb einer 1,5-jährigen Testphase soll das Konzept getestet und entwickelt werden. Ziel des Pilotprojektes ist es, das Angebot langfristig in Berlin zu etablieren und das Konzept als Vorlage für weitere Flächen in Berlin und in anderen Städten und Regionen zu nutzen.

