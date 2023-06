Interseroh+: Renaturierung von Mooren

Neben Kund*innen, die über das duale System ihre Verpackungen lizenzieren, sind bei Interseroh+ auch Unternehmen als Partner beteiligt, die mehr machen als die reine Pflichterfüllung der Verpackungsgesetze.

Mit der neusten Aktion will Interseroh+ jetzt mit seinen Partnern und Kunden noch mehr erreichen: Unter dem Motto „WE WANT MOORE!“ wird für jede Tonne lizenzierter Verkaufsverpackungen ein Stück Moor renaturiert. „Die Meisten denken bei der Speicherung von CO₂ sofort an Bäume, aber der effektivste CO₂-Speicher sind die Moore mit ihren feuchten Moosflächen“, erklärt Markus Müller-Drexel, Vorsitzender der Geschäftsführung, Interseroh+ GmbH. Wie in vielen Bereichen gilt also auch hier beim Klimaschutz: Ohne Moos nichts los. Immer mehr Moorflächen werden trockengelegt und dadurch wird weniger CO₂ gespeichert. Interseroh+ sorgt mit seinem schlauen Konzept jetzt dafür, dass mit jeder Menge Moos wieder einiges los ist beim Klimaschutz!

Gemeinsam mit ´Mission to Marsh‘ renaturiert Interseroh+ das Venner Moor. Dabei wird viel Lebensraum erhalten, geschützt und wiedergewonnen – auch um bedrohte Tierarten zu retten.