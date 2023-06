In neuen IT-Produkten lediglich 12 Prozent recycelte Materialien

Die Niederlande haben beispielsweise mit 34 Prozent EU-weit die höchste Quote. Bei Elektro- und Elektronikgeräten liegt die durchschnittliche Sammelquote für Abfälle in der EU bei etwa 40 Prozent. Damit verfehlt die Europäische Union ihr selbst gestecktes Ziel einer Quote von 65 Prozent ab 2019. Zwar haben die Mitgliedsstaaten jeweils andere Voraussetzungen, aber es sind auf jeden Fall noch große Anstrengungen nötig.

„Im Falle von Notebooks entstehen meist mehr als 80 Prozent der Klimaemissionen des gesamten Produktlebenszyklus auf die Herstellungsphase. Egal, ob IT-Produkte gekauft oder gemietet werden, das Wichtigste, was jeder Einzelne tun kann, um Emissionen zu reduzieren, ist, die Produkte noch ein paar Jahre länger zu nutzen“, sagt Iegor Trieshchov, Project Manager Circular IT Solutions bei Aliter Networks.

„Viele Unternehmen scheinen gebrauchte Computer in ihren Lagern zu sammeln. Wenn sie diese Produkte stattdessen an ein Aufarbeitungs- oder Wiederaufbereitungsunternehmen verkaufen würden, könnten sie einen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft leisten und Treibhausgasemissionen reduzieren. Haben Geräte jedoch das Ende ihres Produktlebenszyklus erreicht, sollten sie natürlich recycelt werden“, sagt Andreas Nobell, Development Manager bei TCO Development.

Die Circular Electronics Initiative, ein Netzwerk von 28 Organisationen, will Unternehmen und Verbraucher zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit den von ihnen gekauften und genutzten Elektronikprodukten ermutigen. Im Folgenden finden sich daher drei Strategien für eine nachhaltigere Nutzung von IT-Produkten: