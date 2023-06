Vietnams Bottle-to-Bottle-Recyclingpionier

Das Unternehmen steht kurz vor der Installation seiner dritten Starlinger PET Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage, die bis Ende 2023 die Produktion aufnehmen soll.

„Wir wollen einen geschlossenen Kreislauf für Plastikflaschen unterstützen, um den Plastikmüll und den Verbrauch fossiler Ressourcen in unserem Land zu reduzieren“, so Lê Anh, Sustainability Director bei Duytan Plastic Recycling. „Duytan Plastic Recycling hat sich in den letzten Jahren intensiv mit Recyclingtechnologien beschäftigt und dabei festgestellt, dass man in Österreich viel Erfahrung in Sachen Kreislaufwirtschaft hat. Für die Herstellung von lebensmitteltauglichem rPET für hochwertige PET-Preforms hat sich Duytan Plastic Recycling für Recyclinganlagen von Starlinger, dem führenden Hersteller von PET-Bottle-to-Bottle-Recyclinganlagen in Österreich, entschieden.“

Duytan Plastic Recycling ist in der Duc Hoa Ha Plastic Industrial Zone in der Provinz Long An ansässig und das erste Recyclingunternehmen in Vietnam, das Bottle-to-Bottle-Recycling betreibt. Die neue PET Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage von Starlinger, eine Recostar PET 330 HC iV+, wird im dritten Quartal 2023 geliefert und soll bis Ende des Jahres die Produktion aufnehmen. Wie alle Starlinger-Kunststoffrecyclingsysteme zeichnet sich auch diese Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage durch einen sehr energieeffizienten Betrieb aus, unter anderem durch den Einsatz einer Unterwassergranulierung. Im Vergleich zu Stranggranulierungen verbrauchen Unterwassergranulierungen deutlich weniger Energie, insbesondere in Kombination mit einem nachgeschalteten SSP-Prozess. Außerdem sind sowohl die Investitionskosten als auch die Betriebskosten für das Recyclingunternehmen geringer.

Mit der zusätzlichen Produktionskapazität erhöht Duytan Plastic Recycling seine Aufbereitungskapazität auf 60.000 Tonnen Kunststoff pro Jahr, was in etwa 4 Milliarden Post-Consumer-Kunststoffflaschen entspricht.

Derzeit betreibt Duytan Plastic Recycling zwei PET-Recyclinganlagen von Starlinger mit einer jährlichen Produktionskapazität von 30.000 Tonnen lebensmittelechtem rPET-Granulat. Das PET-Recyclingverfahren von Starlinger erfüllt die Standards der US Food and Drug Administration (FDA) und der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das rPET kann mit Anteilen von bis zu 100 % für die Produktion hochwertiger PET-Preforms verwendet werden. Um eine kontinuierliche Versorgung mit Eingangsmaterial zu gewährleisten, hat Duytan Plastic Recycling ein Sammelnetz für Kunststoffabfälle mit mehr als 100 Sammelstellen im ganzen Land aufgebaut. Im Jahr 2022 recycelte das Unternehmen über 1,3 Milliarden im Inland gesammelte Kunststoffflaschen.

Duytan Plastic Recycling liefert das produzierte rPET nicht nur an große FMCG-Unternehmen in Vietnam, sondern exportierte im vergangenen Jahr auch 4.200 Tonnen nach Europa und in die USA.