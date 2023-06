Gewinnen Sie eine „Lernwerkstatt Mülltrennung“

Mülltrennung will gelernt sein. Welche Abfälle in welche Tonne gehören, vermittelt die "Lernwerkstatt Mülltrennung" auf spielerische Weise. Ein Set des Lernspiels gibt es jetzt zu gewinnen.

Abfall gehört nicht in die Umwelt, sondern in die Tonne – so viel wissen die meisten. Darüber hinaus wird es jedoch schnell unklar. Welche Stoffe in welcher Tonne gesammelt werden, was Recycling eigentlich ist und viele weitere Fragen rund um die Abfallbehandlung beantwortet die „Lernwerkstatt Mülltrennung“.

Das Quizspiel (nicht nur) für kleine Mitspieler*innen besteht aus vier Miniaturmülltonnen, die ein reales Abbild der üblichen Müll- und Wertstofftonnen darstellen, und einem Set aus 48 Karten, die typische Abfälle von Küchenresten über Zeitungen und Alufolie bis hin zu Schuhen und kaputtem Spielzeug symbolisieren. Hinzu kommt ein Booklet mit Lerntext und Informationen zum Spielablauf.

Ein Exemplar der Lernwerkstatt verlosen wir unter allen Teilnehmer*innen. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an redaktion@recyclingmagazin.de mit dem Betreff „Lernwerkstatt“. Einsendeschluss ist der 13.07.2023. Viel Glück!

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team des RECYCLING magazins!