Tomra und Plastretur bauen Sortieranlage in Norwegen

Tomra und Plastretur, ein Betreiber des norwegischen dualen Systems, wollen in den Bau einer gemeinsamen Sortieranlage für Kunststoffe in Norwegen investieren.

An dem etwa 50 Millionen teuren Joint Venture soll Tomra einen Anteil von 65 Prozent und Plastretur einen Anteil von 35 Prozent halten.

Derzeit werden die in Norwegen generierten Kunststoffverpackungsabfälle nach Mitteleuropa exportiert. Die neue Sortieranlage für Kunststoffverpackungen ist laut Tomra die erste ihrer Art in Norwegen, die getrennte und mechanisch verwertbare gemischte Kunststoffabfälle aus den Kommunen verarbeitet. Die Anlage soll die gesammelten Kunststoffe sortenrein in 7 verschiedene Kunststoffarten trennen.

Im Rahmen des Joint Ventures soll Plastretur weiterhin die Verantwortung für die Beschaffung von Kunststoffverpackungsabfällen von norwegischen Kommunen, Handel und Industrie übernehmen und diese als Input an die Anlage liefern. Tomra soll für die sortenreine Sortierung der Fraktionen und den Verkauf der Kunststoffe verantwortlich sein.

Die neue Anlage wird im Holtskogen Næringspark, Indre Østfold Holtskogen, Norwegen (in der Nähe von Oslo) errichtet. Geplant ist eine jährliche Sortierkapazität von 90.000 Tonnen. Der Spatenstich soll Mitte 2023. Ab dem ersten Quartal soll die Anlage voll betriebsbereit sein.