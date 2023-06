Neue Anlage für Kunststoffrecycling in Indonesien 

ATPRI ist ein Joint Venture der Alba Group Asia und der Gründerin der PT Tridi Oasis Group, Dian Kurniawati. ALBA Group Asia hat als Finanzierungspartner die Asian Development Bank (ADB) gewählt. Den damit verbundenen Vorgaben entsprechend soll die neue Anlage nach höchsten technischen und sozialen Standards errichtet und betrieben werden.

Die neue Recyclinganlage mit einer Investitionssumme von rund 60 Mio. US-Dollar wird auf einer Fläche von 2,6 Hektar im Kendal Industrial Park in Zentraljava errichtet. Modernste Systeme verarbeiten PET-Getränkeflaschen-Abfall zu lebensmitteltauglichen rPET-Flakes und rPET-Granulat. Die Technologie stammt von führenden Anlagenherstellern in Asien und Europa. Jährlich entstehen so etwa 36.000 Tonnen recyceltes PET – teilweise in Lebensmittelqualität und für den Export. Lebensmitteltaugliches rPET wird von verbrauchernahen Industrien aufgrund ihrer verstärkten Anstrengungen um Nachhaltigkeit immer mehr nachgefragt.

Um die Produktionskapazität von 36.000 Tonnen zu erreichen, benötigt die Anlage jährlich rund 48.000 Tonnen PET-Altflaschen. Diese Flaschen werden hauptsächlich in Java und der umliegenden Region gesammelt. ATPRI arbeitet aktiv mit lokalen Sammlern zusammen und unterstützt sie bei Anlieferung der Rohstoffe. Das Projekt schafft neue hochwertige Arbeitsplätze in verschiedenen technischen und administrativen Funktionen, die aus der Region besetzt werden sollen.