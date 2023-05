BDE: Anja Siegesmund neue Präsidentin

Aufgrund einer vom thüringischen Landtag verhängten Karenzzeit kann sie ihr Amt allerdings erst zum 1. Juni 2024 antreten. Bis Ende Januar 2024 wird Peter Kurth den Verband weiter führen. Von Februar bis Mai 2024 übernimmt dann der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Andreas Bruckschen mit Unterstützung der beiden Vizepräsidenten Herwart Wilms und Oliver Gross die Leitung. Frau Siegesmund wird die erste Frau im Amt der Präsidentin und die erste Ostdeutsche an der Spitze des Bundesverbands sein.

Siegesmund wird damit die Nachfolge des langjährigen BDE-Präsidenten Peter Kurth antreten. Der 63-jährige Jurist und frühere Alba-Vorstand leitet seit 2008 den BDE und übernahm im Jahr 2009 die Aufgabe eines Geschäftsführenden Präsidenten, der die Funktionen des hauptamtlich tätigen Hauptgeschäftsführers und eines ehrenamtlichen Präsidenten vereint.

Anja Siegesmund erklärt zu ihrer Wahl: „Ich danke den Mitgliedern des BDE für das Vertrauen. Auf den Start meiner Arbeit als Präsidentin des Verbandes freue ich mich sehr. Ich werde auf Bewährtes aufbauen und Neues anstoßen. Besonders Peter Kurth möchte ich ausdrücklich danken, denn er hat Großes geleistet und den BDE zu einem Rohstoffverband entwickelt. Meine Aufgabe sehe ich nun darin, im Schulterschluss mit Bundes- und Europaebene die Kreislaufwirtschaft als das zentrale Klima- und Rohstoffthema stark zu machen. Wir brauchen eine umfassende Transformation der Produktionsprozesse, weg vom linearen, hin zum zirkulären Denken und Lenken. Nur mit einer konsequenten Kreislaufwirtschaft können wir es schaffen, die Auswirkungen der Klimakrise und die zunehmende Knappheit der Ressourcen zu beherrschen und zugleich die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Ich freue mich darauf, mit den BDE -Mitgliedsunternehmen am Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft zu arbeiten. Genau hier, im Maschinenraum der Kreislaufwirtschaft, kann ich meine Erfahrungen einbringen und die erfolgreiche Arbeit des Verbandes strategisch weiterentwickeln.“

Peter Kurth: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Anja Siegesmund eine erfahrene Politikerin und Führungskraft gewinnen konnten, die ein spannendes Amt in einem hochinnovativen Wirtschaftszweig übernehmen und der Kreislaufwirtschaft – in Deutschland und auf EU-Ebene – eine starke Stimme geben wird. Ich bin dankbar für die letzten 15 Jahre an der Spitze des BDE. Gemeinsam haben wir unseren Wirtschaftszweig von der Abfallwirtschaft zur Rohstoffwirtschaft transformiert. Der Verband steht heute gut da, was dem BDE-Team in Berlin und Brüssel, dem Engagement von mehr als 500 Expertinnen und Experten aus den Mitgliedsunternehmen und der Arbeit unserer Gremien zu verdanken ist. Kreislaufwirtschaft steht im Fokus wie noch nie, und die zusätzlichen Potenziale für Rohstoffgewinnung und Klimaschutz sind erheblich. BDE heißt Teamarbeit und da passt Anja Siegesmund ausgezeichnet.“