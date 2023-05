Dreiteilige Onlineseminar-Reihe von Steinert

Die englischsprachigen Seminare sollen Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Recyclingindustrie bieten, abgestimmt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen Recycler. Im Anschluss an jede Sitzung besteht die Möglichkeit, Fragen an die Experten zu stellen und unmittelbar Antworten zu erhalten.

The Many Futures of Plastics: Chemical & Mechanical Recycling

Termin: 14. Juni, 11:00 Uhr

Speaker: Patrick Lindweiler, Product Manager

Erfahren Sie, welche entscheidende Rolle die Vorsortierung in chemischen Recyclingprozessen spielt. Lernen Sie, wie die Vorsortierung die Effizienz und Effektivität verschiedener Recyclingprozesse verbessert, indem sie Verunreinigungen entfernt und sicherstellt, dass die richtigen Materialien verwendet werden.

Sorting Clean Wood

Termin: 21. Juni, 11:00 Uhr

Speaker: Björn Lövenich, Gebietsleiter

Erhalten Sie Informationen über die Bedeutung der Holzsortierung in der Recyclingindustrie. Tauchen Sie ein in die Grundlagen der Holzsortierung, einschließlich verschiedener Holzarten, Sortiermethoden und praxisorientierter Beispiele. Erfahren Sie mehr über fortschrittliche Techniken und Kundenbeispiele aus der Praxis, die die Vorteile der modernsten Holzsortierverfahren der Branche aufzeigen.

Magnetic Technology for Waste Recycling

Termin: 28 Juni, 11:00 Uhr

Speaker: Andreas Jäger, Verkaufsleiter für Abfallrecycling

Entdecken Sie die Bedeutung der Magnettechnik im Abfallrecycling und ihre Vorteile. Lernen Sie die verschiedenen Arten von Magnettechnik im Abfallrecycling und ihre Anwendungen kennen. Erfahren Sie mehr über die besondere Position von Steinert als Anbieter von Magnetseparations- und Sensorsortiertechnik, die einen kosteneffizienten Einstieg und eine kontinuierliche Weiterentwicklung mit nur einem einzigen Partner ermöglicht.

Weitere Informationen und Details zur Anmeldung