Soex und DBL Böge schenken Berufskleidung ein zweites Leben

Alte und ausgemusterte Berufskleidung des Unternehmens DBL Böge, wird von der Soex-Grup­pe abgeholt, in den Soex-Werken sortiert und dann als Rohmaterial für Garnherstellung wie­der dem textilen Kreislauf zugefügt. Auf diese Weise sollen jährlich 25 Tonnen Kleidung einer nachhaltigen Verwertung zugeführt werden. Laut Bärbel Fink, Geschäftsführerin der Böge Tex­til-Service GmbH & Co. KG., sei bislang ein Großteil der aussortierten Hosen, Shirts und Jacken verbrannt worden. Dabei sollen vor allem Sicherheitsaspekte eine große Rolle gespielt haben. „Gerät individualisierte Berufskleidung mit Firmenemblem, Namensschildern oder Patchzeichen in falsche Hände, könnten sich Unbefugte als Mitarbeiter eines Unternehmens ausgeben und unberechtigten Zutritt in Firmen erlangen“, sagt Bärbel Fink. Nun hat das Unternehmen gemein­sam mit der Soex-Gruppe eine datenschutzrechtlich sichere, aber ökologische Lösung für das Problem gefunden.