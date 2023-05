Capsol Technologies erhält CapsolGo-Auftrag von EEW

Capsol Technologies hat einen Auftrag über die Lieferung einer CapsolGo®-Demonstrationskampagne an der thermischen Abfallverwertungsanlage in Hannover erhalten.

Die Kampagne wird als All-Inclusive-Service mit einem umfangreichen Test- und Validierungsprogramm angeboten, die EEW wertvolle Daten über die CapsolEoP CO2-Abscheidungstechnologie liefern soll. Die CapsolGo-Anlage wird derzeit modernisiert, mit dem Ziel, zukünftig eine höhere Energieeffizienz darstellen zu können. Nach Abschluss der Arbeiten wird die Anlage zum EEW-Standort in Hannover transportiert, wo der Betrieb im 3. Quartal 2023 aufgenommen werden soll.

„Wir freuen uns über den dritten CapsolGo®-Auftrag in Deutschland und den Start der Zusammenarbeit mit EEW, einem der größten thermischen Abfallverwertungsunternehmen des Landes. Dies sind klare Zeichen dafür, dass sich der deutsche Markt ernsthaft auf den Einsatz der Kohlenstoffabscheidung im großen Maßstab vorbereitet und dass unsere energieeffiziente und umweltfreundliche Technologie wettbewerbsfähig ist“, sagt Philipp Staggat, Chief Product Officer von Capsol Technologies.

An den 17 Standorten von EEW in Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden werden jährlich 5 Millionen Tonnen Abfall verarbeitet. Etwa die Hälfte davon besteht aus biogenen Abfällen und die andere Hälfte aus fossilen Bestandteilen. Bezogen auf den fossilen Anteil der Abfälle entstehen bei der thermischen Behandlung der Abfälle ca. 2 Mio. Tonnen CO₂ als prozessbedingte und unvermeidbare Emissionen. Das volle Potenzial für die Kohlenstoffabscheidung im Werk Hannover, einschließlich des 50-prozentigen Anteils an biogenem CO₂, beträgt 280.000 Tonnen CO₂ pro Jahr. Die Anlagen von EEW erzeugen Prozessdampf für Industrieanlagen, Fernwärme für Wohngebiete und umweltverträglichen Strom für rund 720.000 Haushalte.

„Ganz im Sinne unserer Nachhaltigkeitsziele können und werden wir CO₂ aus unseren thermischen Abfallbehandlungsanlagen abscheiden und entweder dauerhaft speichern oder nutzbar machen“, sagt COO Dr. Joachim Manns und ergänzt: „Wir setzen uns für eine starke und nachhaltige Kreislaufwirtschaft ein, und die Nutzung und Speicherung von CO₂ wird ein entscheidender Beitrag zur Verringerung des Treibhauseffekts sein. Wir freuen uns darauf, die CO₂-Abscheidetechnologie von Capsol für Rauchgase in der Anlage in Hannover als besonders energieeffizientes und umweltfreundliches Verfahren zu testen“, erläutert das Mitglied der Geschäftsführung weiter.