Erfolgskontrolle 2022: Rebat weiterhin im Plus

Die Sammelmenge lag 2022 bei 17.858 Tonnen (t), was einem Plus von 2.394 t oder 15,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die seit 2021 gesetzlich vorgeschriebene Sammelquote von 50 % wurde mit 55,33 % (brutto) abermals übertroffen. Durch die freiwillige Abgabe von verwerteten Mengen an einen Marktbegleiter reduziert sich die Quote auf 53,01 %, womit REBAT die Zielmarke erneut übertroffen hat.

Mit Blick auf die ab 2027 geltende Sammelquote von 63 % sieht sich Andreas Kröniger, Executive Vice President, in einer guten Ausgangsposition: „Die Entwicklung der letzten Jahre spricht für uns. Jedoch sehen wir mit großer Sorge auf eine sprunghafte Anhebung der Quote um 13 % im Jahr 2027. Hier appellieren wir an den Gesetzgeber, verbindliche Zwischenziele für alle Rücknahmesysteme einzuführen.“

Die rund 6.000 Hersteller des Rebat-Systems haben im letzten Jahr 32.275 t Gerätebatterien in Verkehr gebracht, ein Plus, das mit 1.710 t oder 5,6 % merklich über dem Vorjahresniveau liegt. Das Rebat-Sammelnetzwerk ist auf stabil hohem Niveau und umfasst mittlerweile über 62.000 aktive Sammelstellen.