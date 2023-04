Tomra präsentiert Holzsortierlösungen auf der Ligna

Angesichts der Bemühungen der Branche, den Einsatz von recyceltem Material bei der Herstellung von Holzwerkstoffen zu erhöhen und die Kosteneffizienz zu verbessern, gewinnt das Recycling von Holzabfällen immer mehr an Bedeutung. Hochpräzise Sortierverfahren ermöglichen den Zugang zu wiederverwertbaren Materialien und ermöglichen eine Kreislaufwirtschaft für Holz. Für die Qualität des Endprodukts und die Menge an recyceltem Material, die neue Holzprodukte enthalten, sind verschiedene Reinigungsschritte von entscheidender Bedeutung.

Tomra Recycling Sorting ist seit mehr als einem Jahrzehnt in der Holzbranche tätig. In den vergangenen Jahren hat Tomra eine neue, auf Deep Learning basierende Sortierlösung eingeführt und seine auf Röntgentransmissionstechnologie basierende Sortiermaschine kontinuierlich optimiert, um den Bedarf des Marktes bestmöglich zu decken. Auf der LIGNA wird Tomra sowohl an seinem Stand und als auch auf der Bühne die Vorteile seiner Komplettlösung für die Holzsortierung präsentieren.

Das Produktportfolio des Unternehmens für die Holzsortierung umfasst unter anderem den X-Tract für die Herstellung von sauberen Holzspänen aus Altholz und Autosort mit der Deep-Learning-Technologie Gain für die Sortierung nach Holzwerkstoffgruppen. Holzverarbeiter und Recycler, die eine Kombination aus beiden Systemen einsetzen, profitieren von erheblichen Vorteilen bei der Produktion von hochwertigen Monofraktionen der Holzwerkstoffgruppe A, einer sauberen Holzwerkstoffgruppe B und MDF.

Das Sortieren und Reinigen von Altholz ermöglicht einen leichteren Zugang zu begrenzten Materialien und sorgt dafür, dass das Material kontinuierlich genutzt werden kann. Hinzu kommt, dass die Verwendung von recyceltem Holz Kosteneinsparungen sowohl bei der Materialversorgung als auch bei den Energiekosten durch die Trocknung im Produktionsprozess mit sich bringt. Um dieses enorme Potenzial freizusetzen und in großem Umfang recycelte Rohstoffe von höchster Qualität zu produzieren, sind die neuesten technologischen Fortschritte bei der sensorbasierten Sortierung erforderlich.

In einem ersten Reinigungsschritt entfernt der neue X-Tract von Tomra alle Verunreinigungen aus dem Altholz. Dabei wird eine reine Holzspahnfraktion erzeugt. Dank der XRT-Technologie, mit der ein hoher Durchsatz möglich ist, können Metalle, inertes Material, Kunststoffe und Glas erkannt und nach ihrer atomaren Dichte sortiert werden. Die fortschrittliche Technologie der Maschine erkennt sogar Holzspäne mit Nägeln, Verbundmaterialien und sich überlagernde Objekte im Handumdrehen und sorgt so für eine enorme Steigerung der Rückgewinnungsraten und Reinheitsgrade. Jüngste Aktualisierungen der leistungsstarken Röntgenquelle, die eine Laufzeit von 16.000 Stunden haben, sorgen für eine noch zuverlässigere Sortierleistung und neue Zugangsfunktionen ermöglichen eine einfache und sichere Wartung.

Der X-Tract zur Altholzsortierung zuverlässige Ergebnisse und erzeugt eine Fraktion, die zu Monomaterialien weiterverarbeitet werden kann, die den Fertigungsstandards entsprechen. Zur Lieferung von recycelten Materialien, die den strengen Qualitätsstandards entsprechen, müssen die Recycler noch einen Schritt weiter gehen und verschiedene Materialarten aus der Hackschnitzelfraktion zurückgewinnen. Insbesondere unverarbeitetes Holz ist sehr gefragt und für die Spanplattenproduktion unentbehrlich. Bis vor Kurzem stellte die Trennung von Holz nach Materialart ein großes Hindernis für die Steigerung der Recyclingquoten dar. Dank der neuesten Innovationen bei der auf Deep Learning basierenden Sortiertechnologie können diese Herausforderungen nun gemeistert werden.

Tomra führte 2021 eine auf Deep Learning basierende Technologie zur Sortierung von Holz nach Materialart ein – die Deep-Learning-Technologie Gain, die als Erweiterung für die Autosort-Maschinen erhältlich ist. Diese Technologie ist darauf ausgerichtet, verschiedene Materialtypen wie verarbeitetes und nicht verarbeitetes Holz zu unterscheiden. Recycler, die die neueste Technologie einsetzen, profitieren so von einer hohen Flexibilität im Betrieb und haben die Möglichkeit, hochreine Fraktionen einer Materialart zu erzeugen.