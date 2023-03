Global Recycling Day: Wirtschaftsverbände für Recyclingoffensive

Anlässlich des Global Recycling Day am 18. März fordern die Verbände der Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft in Deutschland, BDE, VDM, BDSV und bvse mehr Engagement für den Einsatz von Recyclingmaterialien. So soll die Nutzung von Abfällen als Rohstoffquelle stärker gefördert werden.