Cemex und Regenera Mexico setzt auf Zerkleinerungstechnik von Lindner

Regenera, eine Tochtergesellschaft von Cemex, konzentriert sich auf die Entwicklung von Kreislauflösungen für die Abfallwirtschaft. Lindner und sein lokaler Vertriebs- und Servicepartner GTA Ambiental unterstützen dieses Projekt mit ihren Recyclingmaschinen und ihrem Service vor Ort.

Mexiko, mit seiner Hauptstadt Mexiko-Stadt, ist das fünftgrößte Land Amerikas. Mit einer Bevölkerung von rund 129 Millionen Menschen liegt es weltweit an zehnter Stelle und zählt zu den am dichtesten besiedelten spanisch-sprechenden Ländern. Nicht zuletzt wegen seiner hohen Bevölkerungszahl produziert Mexiko täglich 100.000 Tonnen Abfall. Der größte Teil davon wird immer noch auf Deponien gelagert – mit dramatischen Folgen für die Umwelt. Um dies zu verhindern, hat sich Regenera der Sammlung und Verwertung von Abfällen verschrieben und mehr als 10 Abfallsammelzentren in ganz Mexiko errichtet. Doch der Schwerpunkt liegt nicht nur auf der Sammlung, sondern auch auf der fachgerechten Abfallaufbereitung, wobei jene Materialien, die nicht der stofflichen Verwertung zugeführt werden können, für die Herstellung von hochwertigen Ersatzbrennstoffen (EBS) herangezogen werden. In seinem Vorzeigewerk, der Abfallverwertungsanlage in Monterrey, vertraut Regenera bei der EBS-Produktion auf die Erfahrung des Recycling-Pioniers Lindner und seines Vertriebs- und Servicepartners GTA Ambiental.

„Wir haben uns für Lindner entschieden, weil diese Zerkleinerungsmaschinen flexibel eingesetzt und installiert werden können, ohne dass größere Änderungen an unseren Anlagen erforderlich sind. Außerdem suchten wir robuste Maschinen, die in der Lage sind, die verschiedenen Arten von Abfällen, die wir erhalten, zu verarbeiten und gleichzeitig ein Kundendienstteam, das einen kontinuierlichen Betrieb der Anlage gewährleistet. Genau das bieten Lindner und sein Vertriebs- und Service-Partner GTA Ambiental vor Ort, zuverlässig und auf höchstem Niveau“, erklärt José Guillermo Díaz Arroyo, Direktor von Regenera.

Von 2011 bis Dezember 2022 hat Regenera mehr als 4,9 Millionen Tonnen Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeabfälle verwertet und damit die Deponierung wesentlich verringert. Der Ersatzbrennstoff wird speziell für die energetische Verwertung in Zementwerken produziert und muss daher hohe Qualitätsstandards erfüllen. Zu diesen wichtigen Kriterien gehören neben Dichte, Energie- und Feuchtigkeitsgehalt vor allem auch die Korngröße – eine Herausforderung, die mit der Lindner-Technologie und GTA Ambiental verlässlich erfüllt werden kann.

Durch die Herstellung hochkalorischer Ersatzbrennstoffe trägt Regenera zudem aktiv zur Verbesserung der CO₂-Bilanz bei. Cemex hat sich zum Ziel gesetzt, diese Emissionen bis 2050 zu neutralisieren. Dies ist auch der Schwerpunkt der Initiative Future in Action, einem von Cemex gegründeten Nachhaltigkeitsprogramm. Ziel ist es, eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz innerhalb dieser Branche einzunehmen.