RecyclingAKTIV: Recycling und Wiederverwertung von Altholz und mineralischen Bauabfällen

Ressourcenschonung ist ein zentrales umweltpolitisches und gesellschaftliches Thema, dem sich die Fachmesse RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE vom 27. bis 29. April 2023 in Karlsruhe annimmt.

Pünktlich vor der im Sommer in Kraft tretenden Ersatzbaustoffverordnung thematisiert die Messe den kontrollierten Abbruch und selektiven Rückbau von Bauwerken sowie den Weg vom Bauschutt zum geprüften, gütegesicherten und zertifizierten Rohstoff und gibt Impulse für die Umsetzung in der betrieblichen Praxis. So zeigen die Ausstellenden Lösungen zur Materialaufbereitung für die Bau- und Recyclingbranche, den Garten- und Landschaftsbau sowie die Industrie. Die Einsatzbereiche erstrecken sich vom Zerkleinern und Sieben von Altholz und Grünschnitt, über das Recycling von Schrott und Metall und Gewerbeabfall, die Bearbeitung von bspw. Mutterboden im Baubereich bis hin zur Zerkleinerung von Altreifen.

Breites Produktangebot für die Holz- und Biomasseaufbereitung

Der langsam laufende 2-Wellen-Zerkleinerer Crambo von Komptech erfreut sich über Zuwachs in der Produktlinie. Die Baureihe „e-mobile“ ergänzt das Produktprogramm um semi-mobile, elektrische Ausführungen, in denen ein wartungsfreier Elektromotor den Dieselmotor ersetzt. Das Konzept vereint die kompakte Bauweise und die Flexibilität einer Mobilmaschine mit der Energieeffizienz einer stationären Anlage. Besuchende können den Zerkleinerer im Live-Betrieb auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse bestaunen.

Die Modelle der Urraco 4000 Serie zählen zur neuen mobilen Schredder-Generation von Lindner, die auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse live zu sehen sind. Diese überzeugen durch Mobilität, gute Zugänglichkeit zu den Wartungspunkten und dem Antriebsraum, geringe Standzeiten, verbesserter Produktivität und einer gleichbleibend hohen Outputleistung. Das bewährte Zweiwellensystem schreddert auch sperrige und großvolumige Materialien, wobei der verlängerte Arbeitsraum eine einfache Beschickung durch einen Radlader ermöglicht.

Eggersmann präsentiert den Teuton Z 50 Einwellen-Zerkleinerer sowie eine Star Select S 60 Sternsiebmaschine. Der Teuton Z 50 verfügt über auswechselbare Zerkleinerungswerkzeuge, die je nach Anwendungsbereich und Bedarf ausgewählt und innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden können. Ein weiteres Highlight der Maschine sind die großen und breiten Förderbänder, die einen verstopfungsfreien Materialaustrag ermöglichen. Die mobile Sternsiebmaschine Star Select S 60 kann sowohl für das Absieben von Biomasse und Kompost als auch von Altholz und Hackschnitzeln genutzt werden. Der dabei erreichte Durchsatz liegt bei bis zu 300 m³/h bei drei Fraktionen.

Für jeden Stoffstrom das passende Produkt

Konzipiert als Multitool, bietet der Methor von Doppstadt eine hohe Flexibilität hinsichtlich Aufgaben- und Materialspektrum. Dank seiner Modularität lässt sich der Einwalzen-Zerkleinerer unkompliziert an vielfältige Anforderungen anpassen. So macht die besondere Lagerung der Walze einen Wechsel des kompletten Zerkleinerungssystems innerhalb von 45 Minuten direkt auf dem Hof möglich. Das Maschinenkonzept kann mit unterschiedlichen Werkzeugen unter anderem zum Zerkleinern, Brechen oder Schneiden eingesetzt werden. Störstoffresistent verarbeitet er Standardfraktionen wie beispielsweise Gewerbeabfall, Baumischabfall, Bauschutt, Bioabfall oder Altholz.

TTS Trump präsentiert den GT150 der Firma J.D. Austria GmbH. Der Steinmops ist die Reaktion auf die Novellierung der Abfallverordnung und trennt Materialgemisch aus schwimmfähigem und nicht schwimmfähigem Material mittels Wasser. Eine vorgeschaltete Siebmaschine übergibt den zu trennenden Baustoff. Die getrennten Materialien werden über das Heckband (Leichtfraktion) und Seitenband (Schwerfraktion) der Maschine ausgetragen. Der GT150 benötigt für das Trennverfahren wenig Wasser, wodurch das getrennte Erzeugnis zeitnah weiter-verarbeitet werden kann.

Den TItan 900 d-pu von ARJES kommt mit einem leistungsstarken 405 Kilowatt Dieselmotor und kann bei Bedarf auch mit zwei 160 Kilowatt Elektromotoren betrieben werden. Das Besondere an dem stationären Zerkleinerer ist die getrennte Platzierung der Zerkleinerungs- und Antriebseinheit, die es dem Anwender ermöglicht, den Schredder je nach Bedarf und Anforderung elektrisch oder dieselbetrieben zu nutzen. Zudem garantiert das Wellen-Schnellwechselsystem einen problemlosen Ein- und Ausbau des Wellenpaares innerhalb kürzester Zeit und erleichtert so die Wartung und Aufbereitung für einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Schlüter Baumaschinen präsentiert sich nach Pausierung im Jahr 2022 wieder auf der Messe. Der größte Komatsu- und Sennebogen-Vertragshändler in Deutschland zeigt den elektrifizierten Umschlagbagger „Sennebogen 830E Vario Tool“ mit einem vollhydraulischen und multifunktionalen Schnellwechselsystem. Mit diesem können verschiedene Anbaugeräte wie Schrottscheren, Mehrschalengreifer oder Magnete flexibel genutzt und in kurzer Zeit gewechselt werden. Ferner wird der WA475-10 von Komatsu präsentiert. Der Radlader bietet ein überarbeitetes Hydrauliksystem, das mehr Hubkraft und eine höhere Produktionsrate ermöglicht. Zudem können die Ansprechzeiten der Hydraulik sowie die Abkipp- und Hubgeschwindigkeit an die Anforderungen des jeweiligen Einsatzes angepasst werden. Weitere Maschinen aus dem Hause Schlüter finden sich im Live-Betrieb auf der Aktionsfläche Holz & Biomasse oder auf der Musterbaustelle Tief- und Straßenbau.

BMA präsentiert gemeinsam mit dem italienischen Umschlagmaschinen-Hersteller Tabarelli die batteriebetriebene Umschlagmaschine 409-2CE. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 40 KW Motor, der zwei 1240 Ah Batterien speist, ist diese Zero Emission Maschine besonders für Einsätze geeignet, die zwischen Freigelände und Halleneinsatz pendeln. Weiter ist diese für eine effektive Kapazität von 8 Stunden ohne Zwischenladungen oder Schleppkabel ausgelegt. Ein optionales Batteriepack, das in wenigen Minuten in die Maschine eingesetzt werden kann, rüstet die 409-2CE auch für einen Mehrschichteinsatz aus.

Digitales Stoffstrommanagement

N1 Trading präsentiert gemeinsam mit Mineral Waste ein Software-Duo, welches die Abwicklung von Entsorgungsaufträgen weitestgehend digitalisiert und automatisiert. Dabei vereinfacht es die Organisation des internen Stoffstrommanagements und bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte zu externen Dienstleistern und Lieferanten. Darüber hinaus assistiert die Anwendung bei der Bewertung mineralischer Abfälle, der Erarbeitung von Angeboten und der Auswahl der besten Entsorgungswege. Dabei stellt die Software sicher, dass das Ergebnis die neusten Verordnungen und länderspezifischen Regelungen berücksichtigt.