Verbände fordern Reform der Berufskraftfahrer-Ausbildung

In der Güterkraftverkehrs- und Busbranche besteht ein gravierender Fahrpersonalmangel: Derzeit fehlen etwa 70.000 Lkw-Fahrer*innen. Da pro Jahr ca. 30.000 Lkw-Fahrer*innen altersbedingt ausscheiden, jedoch nur ca. 15.000 den Beruf neu ergreifen, verschärft sich allein durch diese Differenz der Fahrermangel jährlich um etwa 15.000 fehlende Lkw-Fahrer*innen. Auch in der Busbranche folgen zu wenig Nachwuchskräfte auf altersbedingte Abgänge. Laut aktueller bdo-Umfrage vom Januar 2023 fehlen heute bereits 7.768 Busfahrer*innen. Aufgrund der zunehmenden altersbedingten Personalabgänge und der geplanten Verkehrswende wird dieser Bedarf bis 2030 auf 87.000 Busfahrer*innen steigen. Die Schienenersatzverkehre für die geplanten, umfangreichen Bahnsanierungsmaßnahmen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Ohne zügige Reformen wird sich der Berufskraftfahrermangel in der Güterkraftverkehrs- und Busbranche gravierend verschärfen und noch deutlichere Auswirkungen auf Wirtschaft, Versorgung und Personenverkehr entfalten.

Die Branchenverbände bdo, BGL, DSLV und BDE haben deshalb ein gemeinsames Positionspapier zur grundlegenden Reform der Berufskraftfahrer-Ausbildung erarbeitet. In einem gemeinsamen Brief an den Parlamentarischen Staatssekretär im BMDV, Oliver Luksic, sichern die Verbände ihre vollumfängliche Unterstützung bei der zügigen Umsetzung umfassender und unverzichtbarer Reformen zu. Für einen konstruktiven und lösungsorientierten Austausch schlagen die Branchenverbände dazu kurzfristig einen Runden Tisch vor, um den Interessen der einzelnen Branchen ausgewogen gerecht zu werden.

Die Branchenverbände schlagen folgende konkrete Maßnahmen vor:

Integration der Berufskraftfahrerqualifikation in die Fahrausbildung („2 in 1“) unter Beibehaltung der Ausbildungsqualität

Abbau der Sprachbarrieren bei der Berufskraftfahrerqualifikation

Führerscheinerwerb in zusätzlichen Fremdsprachen

Unbürokratische Anerkennung ausländischer Führerscheine

Aufhebung des Wohnortprinzips für den Führerschein und die Berufskraftfahrerqualifikation

Digitalisierung von Aus- und Weiterbildung (E-Learning) sowie der Verwaltung

Anpassung der Mindestalter-Regelung für Lkw- und Busfahrer*innen

Reduktion der Führerscheinpflichtstunden für den Busführerschein der Klasse D

Zum gemeinsamen Positionspapier