Circular Resources wird zu Green Dot

Die Umbenennung der Unternehmensgruppe Green Dot ist abgeschlossen: Die Holdinggesellschaft Circular Resources S.à r.l. wurde in Green Dot Global S.à r.l. umbenannt und die Circular Resources Holding GmbH & Co. KG wurde umbenannt in Der Grüne Punkt Holding GmbH & Co. KG. Laurent Auguste, CEO der Unternehmensgruppe Green Dot, kündigte an: „Mit der Umbenennung machen wir deutlich, was das Ziel unserer Unternehmensgruppe ist: eine ganzheitliche Lösung für die Verwertbarkeit eines größeren Spektrums von Kunststoffabfällen, einschließlich der Abfallströme, die für das mechanische Recycling nicht geeignet sind und die heute verbrannt oder – außerhalb Deutschlands – sogar deponiert werden.“

Der Grüne Punkt will die Internationalisierung mit den Neugründungen Green Dot North America Inc. in den Vereinigten Staaten und Green Dot France SAS vorantreiben.