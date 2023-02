Mehrwegnachfrage steigt auch in Österreich

Obwohl in Österreich noch nicht gesetzlich verankert, steigt seitdem auch hier die Nachfrage nach Mehrweg-To-Go, wie der Mehrweganbieter myCoffeeCup bestätigt. Nachhaltige Alternativen werden für die Verbraucher*innen immer wichtiger.

„Aufgrund des neuen Gesetzes in Deutschland steigt nun auch der Druck bei österreichischen Unternehmen, hier nachzuziehen“, erklärt Christian Chytil, Geschäftsführer von Cup Solutions und Gründer von myCoffeeCup. Vor 15 Jahren als Mehrwegbechersystem für Veranstaltungen gestartet, entwickelte das Unternehmen 2019 eine Alternative in Form von nachhaltigen Kaffeebechern für den To-Go-Bereich. Mit dem Ausbau des Systems durch ein stetig wachsendes Netzwerk an Partnerbetrieben in ganz Österreich werden den Verbraucher*innen immer mehr Rückgabeorte geboten.

Gegen einen Euro Pfand erhalten Kund*innen bei den Partnerbetrieben ihr Heißgetränk im myCoffeeCup Mehrwegbecher. Nach dem Konsum stehen über 250 Betriebe in ganz Österreich sowie Rückgabeautomaten zur Verfügung, die über die eigens entwickelte myCoffeeCup-App gefunden werden können. Nach der Rückgabe erhalten die Verbraucher*innen ihr Pfand zurück – bei den Automaten in Form eines Gutscheins, der wieder bei allen Partner:innen einlösbar ist. Die myCoffeeCup Mehrwegbecher aus sortenreinem Polypropylen-Kunststoff sind bis zu 700 Mal wiederverwendbar, werden nach Gebrauch zu 100 Prozent recycelt und weisen insgesamt eine bessere Ökobilanz als Einwegbecher auf.