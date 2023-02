Pyrum: Reaktoren in Anlagen 2 und 3 installiert

Pyrum meldet den erfolgreichen Einbau der beiden Pyrolysereaktoren für die Produktionslinien 2 und 3 im Stammwerk in Dillingen/Saar.

Damit sei ein wichtiger Meilenstein im Ausbau der Anlage erreicht. In Kürze könnten die ersten Tests der installierten Komponenten beginnen. Diese sogenannten Loop-Checks stellen den ersten Schritt der Kaltinbetriebnahme dar.

Pyrum-CEO Pascal Klein: „Die sogenannte Hochzeit – der Einbau des fertigen Motors in eine Maschine – der beiden neuen Reaktoren ist ein bedeutender Moment in der Geschichte unseres Unternehmens. Mit den beiden neuen Produktionslinien hat unser Stammwerk künftig die Recyclingkapazität, die wir als Standard für alle neuen Pyrum-Werke planen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir trotz der großen Herausforderungen, etwa die Störungen in den weltweiten Lieferketten, der Chipmangel, Covid-19 und die extremen Preissteigerungen, die Erweiterung unseres Stammwerks voraussichtlich planmäßig abschließen können. Mit den neuen Anlagen können wir die enorm hohe Nachfrage nach unseren Produkten künftig noch besser bedienen.“