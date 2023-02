Neues Leben für schwarze Kunststoffe

Seit 60 Jahren produziert die Graf-Gruppe Kunststoffprodukte für die nachhaltige Nutzung von Regenwasser. Aus Überzeugung verarbeitet das Unternehmen in seinen Produkten einen Rezyklat-Anteil von 70 Prozent.

Bereits 1980 begann Graf mit der Produktion der ersten Regentonne aus Recyclingkunststoff. Um den Rezyklat-Anteil weiter zu erhöhen, setzt das Unternehmen auf Steinert-Sortiersysteme für schwer sortierbare Kunststoffe und appelliert an die Sortierer, diese vermeintliche Restfraktion der Kreislaufwirtschaft zuzuführen. „Unser Ziel ist es, in fünf Jahren 95 % Sekundärrohstoff für unsere Produkte zu verwenden“, so Jörg Drägert, Leiter Rohstoffmanagement bei Graf.

2017 erhielt Graf die Zusage für eine Förderung aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das Unternehmen überzeugte mit der Sortierung von als minderwertig eingestuften Inputströmen, die überwiegend thermisch oder als Mischkunststoffe verwertet werden, und deren Veredelung zu hochwertigen Kunststoffrezyklaten. Der Fokus liegt dabei auf schwarzen Kunststoffen. Diese sind mit herkömmlicher optischer Sortiertechnik nicht zu erkennen und stellen Recycler vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe.

Ermöglicht wird der Sortierprozess durch die Steinert Technologie, die schwarze Kunststoffe nicht nur positiv aussortiert, sondern auch sortenrein trennt. Insgesamt 16 UniSort-Sortiersysteme mit Hyper Spectral Imaging (HSI)-Sensor sind im Graf-Kompetenzzentrum Rohstoffe in Herbolzheim im Einsatz und erzeugen schwarze und helle PP- und HDPE-Fraktionen für die anschließende Regranulierung. Neben UniSort Black sind die Sortiersysteme UniSort Finealyse und UniSort BlackEye, die für die Sortierung kleiner Korngrößen optimiert sind, die zentralen Komponenten.

UniSort Finealyse ermöglicht mittels Nahinfrarotsensor (NIR) und Farbkamera die Sortierung von Kunststoffflakes nach Art und Farbe. Ein Hochgeschwindigkeitsband in Verbindung mit einem gerichteten Luftstrom stabilisiert selbst kleinste Objekte für bestmögliche Qualitäten bei minimaler Übersortierung. Basierend auf der gleichen Konstruktion verwendet die UniSort BlackEye einen Sensor für den mittleren Infrarotbereich (MIR). Damit lassen sich schwarze Polyolefine (PO) sortenrein in ihre Bestandteile wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), aber auch Polystyrol (PS) und Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) trennen.