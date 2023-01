Neues Unternehmen von Quantafuel und Geminor

Das neu gegründete Unternehmen Polynate - Circular Plastic Solutions von Quantafuel und Geminor strebt eine führende Position in der Wertschöpfungskette für das Recycling von Kunststoffabfällen in den nordischen Ländern und Großbritannien an.

Das Unternehmen wird von Ralf Schöpwinkel geleitet, der von Geminor kommt und über 25 Jahre Branchenerfahrung verfügt. Schöpwinkel kommt von dem Recycling- und Logistikunternehmen Geminor, für das er als COO und CSO tätig war und das er in neun europäischen Ländern mit aufgebaut hat. Schöpwinkel ist weiterhin Miteigentümer von Geminor.

Polynate wird sich ausschließlich auf Kunststoffabfälle konzentrieren und hauptsächlich die bestehenden Anlagen des Kunststoffrecyclingunternehmens Quantafuel in Kristiansund (mechanisches Kunststoffrecycling) und Skive in Dänemark (chemisches Kunststoffrecycling) sowie die geplanten Anlagen in Dänemark und Großbritannien beliefern. Darüber hinaus wird Polynate Kunststoffabfälle an das Gemeinschaftsprojekt von Quantafuel und Eurazeo – ReSource, Dänemarks größte Kunststoffsortieranlage in Esbjerg, liefern, die ab Anfang 2024 Abfälle annehmen und verarbeiten wird. Polynate wird auch in den britischen Markt eintreten, wo Quantafuel für die kommenden Jahre einen ehrgeizigen Projektplan mit mehreren Plastic-to-Liquids (PtL)-Anlagen hat.

„Polynate wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Kunststoffabfälle auf möglichst nachhaltige Weise behandelt werden“, sagt Kjetil Vikingstad, CEO von Geminor.

„Die Gründung von Polynate zusammen mit Quantafuel ist für Geminor von strategischer Bedeutung, da wir als Gruppe unseren Marktanteil erhöhen und neue nachgeschaltete Lösungen für Kunststoffe sichern wollen. Es wird immer wichtiger, Kunststoffe aus dem Restmüll zu sortieren. Indem wir uns mehr Rohstoffe für die Herstellung neuer Kunststoffprodukte sichern, reduzieren wir auch die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen“, sagt Kjetil Vikingstad.

„Wir sehen hier ein großes Potenzial. Das chemische Recycling von Kunststoffen ergänzt das werkstoffliche Recycling und erhöht die Recyclingquote insgesamt erheblich. Dank des chemischen Recyclings wird es vielen Ländern leichter fallen, ihre ehrgeizigen Recyclingziele zu erreichen. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, mich ausschließlich auf Kunststoffe zu konzentrieren und die Industrialisierung von Quantafuel zu unterstützen“, sagt Schöpwinkel.

Das Kerngeschäft von Quantafuel ist das chemische Recycling, bei dem Kunststoffabfälle in einem Pyrolyseprozess in ihre ursprünglichen Bestandteile, Kohlenstoff- und Wasserstoffketten, zerlegt werden. Diese werden dann wieder zu einem Öl zusammengesetzt, aus dem neue hochwertige Produkte wie Lebensmittelverpackungen hergestellt werden können, die den hohen Anforderungen der EU und des übrigen Europas entsprechen.