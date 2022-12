eAVALportal zur einfachen Förderung der Digitalisierung der Entsorgungswirtschaft

Mit eAVALportal stellt Axians eWaste ab sofort eine SaaS-Plattform zur Verfügung, um Abfallerzeugern und Entsorgern eine schnelle, einfache und kostengünstige Nutzung von AvaL zu ermöglichen.

Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen Kunden, Entsorgern und allen Akteuren entlang des Entsorgungsprozesses erfolgt noch zu einem Großteil via Telefon, Brief, Fax, E-Mail und Excel. Entsprechend umständlich und fehleranfällig ist die Bearbeitung und manuelle Übernahme der Daten. Um den Informationsaustausch auch digital in Echtzeit zu ermöglichen, wurde deshalb mit AvaL (Austausch von auftragsbezogener Leistungsdaten) eine branchenoffene, standardisierte Schnittstelle entwickelt. Sie wurde auf Initiative des BDE gemeinsam mit Entsorgungsunternehmen und IT-Dienstleistern auf den Weg gebracht. Um AvaL zukunftssicher zu machen, wurde die neue Schnittstelle auch bereits als DIN-Norm eingereicht.

Da nicht alle Unternehmen diese Schnittstelle bereits umgesetzt haben oder dies planen, stellt Axians eWaste mit dem eAVALportal eine für alle zugängliche Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform zur Verfügung, die nicht dediziert in das eigene ERP-System implementiert werden muss. Das eAVALportal ermöglicht allen Beteiligten, mithilfe des Browsers den kompletten Datenaustausch innerhalb eines Entsorgungsprozesses zu digitalisieren – von der Beauftragung, über den Transport bis hin zu Abrechnung. Diese einfache Lösung eignet sich für alle Unternehmen, die

den Aval-Standard bereits in ihrer ERP-Software integriert haben, aber mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die diese Schnittstelle noch nicht unterstützen.

zwar nicht die Ressourcen haben, den Standard in ihrem Abfallmanagementsystem einzubauen, aber an Ausschreibungen teilnehmen und mit Kunden zusammenarbeiten möchten, die einen digitalen Auftragsdatenaustausch fordern.

eine eigene Lösung für das Abfallmanagement anbieten, die zukünftig AvaL unterstützen soll, sich aber nicht mit der komplexen Integration der Schnittstelle befassen wollen. Softwarepartner können so über eigene Schnittstellen Auftragsdaten an das eAVALportal übertragen. Das Portal übernimmt dann die AvaL-konforme Datenkonvertierung und den Versand.

100 Transaktionen pro Jahr sind über das eAVALportal kostenfrei – das ist ideal für Unternehmen, die den neuen Standard nur ab und an benötigen oder die Lösung einfach testen wollen. Weitere Vorteile, die der Einsatz des eAVALportals mit sich bringt, sind u.a.: