Buhck Gruppe als Klimaschutz-Unternehmen gewürdigt

Ausschlaggebend waren innovative Strategien zur Erreichung der Klimaziele sowie kreative Projekte der Mitarbeitermotivation für den Klimaschutz. Die Buhck Gruppe ist Deutschlands erster klimaneutraler Umweltdienstleister und motiviert mit seiner “Mission Klimaschutz” Mitarbeitende und andere Unternehmen.

In einem mehrstufigen Auswahlverfahren überzeugte die Buhck Gruppe den Beirat des Verbands Klimaschutz-Unternehmen. Am 18.10.2022 wurde sie neben fünf weiteren Unternehmen im Bundeswirtschaftsministerium für ihre Vorreiterrolle bei Energie- und Ressourceneffizienz ausgezeichnet. „Mit ihrem Engagement im Bereich des betrieblichen Klimaschutzes leisten die neuen Klimaschutz-Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele. Damit sind sie Vorbilder für andere Unternehmen, es ihnen gleichzutun. Die Auszeichnung als Klimaschutz-Unternehmen würdigt ihren verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen.“, erklärte Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

„Wir freuen uns über die Würdigung unseres Engagements für den Klimaschutz sowie der Vorbildfunktion unseres Unternehmens. Wir begegnen dem Klimawandel mit entschiedenem Handeln durch unsere “Mission Klimaschutz” und sehen uns als Unternehmer in der Pflicht, alles in unserer Möglichkeit liegende für den Schutz der Umwelt zu tun“, so Thomas Buhck, Geschäftsführender Gesellschafter der Buhck Gruppe, der die Urkunde von Christian Maaß, Leiter der Abteilung Wärme, Wasserstoff und Effizienz im BMWK in Empfang nahm.