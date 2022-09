Auf dem Weg zur Trendwende

Die rund 170 Besucher:innen im Curio-Haus erlebten bei der Veranstaltung unter dem Motto Trendwende zahlreiche Vorträge hochkarätiger Expert:innen aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Positiv angenommen wurden auch die erstmals durchgeführten „WendeSchnacks“, in denen alle Teilnehmenden selbst angeregt über wichtige Zukunftsthemen diskutierten und spannende Thesen formulieren.

SRH-Geschäftsführer Prof. Dr. Rüdiger Siechau: „Wir sind stolz, dass die T.R.E.N.D. auch in diesem Jahr so hervorragend angenommen wurde. Auf dem Weg zum nachhaltigeren Denken und Handeln ist es wichtig, Austausch zu schaffen und Themen wie die Energiewende, die Kreislaufwirtschaft und auch nachhaltigen Konsum von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Die Qualität der Beiträge ist ebenso wie die sehr aktive Beteiligung an den WendeSchnacks ein Beleg dafür, dass die Inhalte und das Format der T.R.E.N.D. hochaktuell und von steigender Relevanz sind.“

Prof. Dr. Kerstin Kuchta, Vizepräsidentin TU Hamburg: „Die T.R.E.N.D. setzt wirklich Zeichen. Sie ist eine elementar wichtige Plattform, um Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammenzubringen. Hier werden Themen gewählt, die so aktuell sind, dass wir damit die gesamte Branche befruchten und Diskussionen anregen, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen. Da stellt auch die diesjährige Veranstaltung, da bin ich mir sicher, keine Ausnahme dar.“