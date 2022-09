Sesotec auf der K 2022

Die Kunststoffbranche steht unter Druck: der Klimawandel, die Verschwendung endlicher Ressourcen und die Unmengen von Plastikmüll in den Weltmeeren sind in der Wahrnehmung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angekommen. Die Kreislaufwirtschaft stellt Hersteller, Verarbeiter und Recycler von Kunststoff vor vielfältige Herausforderungen, bietet aber auch zahlreiche Chancen. „Wir nehmen Bezug auf die wichtigen globalen Fragen rund um Nachhaltigkeit, Circular Economy und CO2-Reduzierung und zeigen, welchen Beitrag unsere Fremdkörperdetektoren, Materialanalyse- und Sortiersysteme sowie Services zur Lösung der Herausforderungen leisten können“, so Dietmar Dieing, Sesotec Vice President Sales Plast. „Herstellung, Verarbeitung, Recycling – wir betrachten die gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette und verfolgen das Ziel, unseren Kunden dabei zu helfen, so wenig Ressourcen wie möglich zu verbrauchen, Produktionseffizienz und Profitabilität zu steigern.“

Wie wichtig die Thematik für Sesotec ist, zeigt sich auch darin, dass die Standfläche auf 120 Quadratmeter vergrößert wurde. Gezeigt werden maßgeschneiderte Inspektions-, Analyse- und Sortierlösungen für alle Prozessstufen der Kunststoffindustrie, die an den entscheidenden Stellen im Kunststoffkreislauf eingesetzt werden.

Um die Anforderungen von Kunden aus der Kunststoffindustrie nach mehr Anlagenverfügbarkeit, Transparenz, Automatisierung und Profitabilität optimal erfüllen zu können, hat Sesotec die Kernkompetenz im Bereich KI ausgebaut und demonstriert die neuen Features auf dem K Messestand. Im Servicebereich sind eine Reihe von Leistungen entstanden, die Kunden dabei helfen, die Effizienz, Produktivität und Konnektivität von Kunststoffanlagen – sei es in der Erzeugung, Verarbeitung oder im Recycling – auf ein neues Niveau zu bringen.

Michael Perl, Group Director Sales Division Sorting Recycling: „Wir freuen uns auf die K-Messe, denn sie ist eine einmalige Gelegenheit, den ganzheitlichen Ansatz von Sesotec ‚Economy meets Ecology‘ zu präsentieren, der die Grundlage dafür ist, Antworten auf die drängenden Fragen nach Kreislaufwirtschaft, Effizienzsteigerung, Profitabilität und Nachhaltigkeit zu geben.“

Stand A40, Halle 10 und im VDMA Circular Economy Forum