Eko-Punkt startet Online-Service für Inverkehrbringer

Unter dem Namen Easy-Lize können Inverkehrbringer mit Verpackungen online lizenzieren und so die Sammlung und Sortierung ihrer Verpackungen gesetzeskonform an das Duale System Eko-Punkt übertragen. Neueinsteigern bietet Easy-Lize Unterstützungsfunktionen zur Ermittlung von Verpackungsgewichten.

„Die Lizenzierung von Verpackungen bleibt auch weiterhin unsere Kerndienstleistung“, so Geschäftsführer Dr. Florian Dühr. ,,Mit unserem neuen Online-Service Easy-Lize bedienen wir effizient und sortimentsbezogen Inverkehrbringer, die vorrangig den schnellen Vertragsabschluss brauchen.“

„Unser Kompetenzzentrum Verpackung hat weitere Services entwickelt, die Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Verpackungsstrategien hin zur Circular Economy unterstützen“, so Dr. Dühr weiter. Neben der Beratung für ein besseres Öko-Design beinhaltet der neue Service von Eko-Punkt auch die Versorgung der Lieferketten mit Rezyklaten durch Remondis. Dieses sogenannte Circular Contracting verbindet die Lizenzierungspflicht für Verpackungen mit dem Anspruch der Lizenz-Kunden, die von ihnen in Verkehr gebrachten Materialien als Recyclingrohstoffe in wieder einsetzbarer Qualität bei Remondis abrufen zu können. Gemeinsames Ziel ist nachhaltigeres Wirtschaften durch weniger Ressourcenverbrauch und mehr Recycling. Als nächsten Schritt kündigt Eko-Punkt für das kommende Jahr den Start einer neuen Wissensplattform namens Eko-Punkt Akademie an. „Dort werden wir unser gesamtes Wissen über Verpackungen digital und in Präsenz teilen“, so Dühr weiter.