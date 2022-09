Energiepreise belasten Verpackungshersteller

Die zumeist mittelständischen Hersteller von Kunststoffverpackungen und -folien in Deutschland sind laut einer Meldung der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK), ähnlich wie andere energieintensive Branchen, „geschockt“ von den dramatisch gestiegenen Strom- und Gaspreisen. Demnach konnten einige Unternehmen aufgrund laufender Verträge zwar einen Kostenanstieg bisher vermeiden, im Branchendurchschnitt hätten sich die Stromkosten seit Jahresbeginn aber verdoppelt. Viele Unternehmen müssten allerdings einen um 300, 500 und bis zu 750 Prozent höheren Strompreis als zum Jahresbeginn zahlen. Bei Erdgas sei die aktuelle Lage ähnlich: Hier würden bis zu 625 Prozent höhere Preise gezahlt als zum Jahresbeginn und auch hier habe sich der Preis im Durchschnitt verdoppelt.

Für das nächste Jahr sehe die Lage noch dramatischer aus: 2023 wird beim Strom mit Erhöhungen im Einzelfall von bis zu 1.200 Prozent gerechnet, wobei ein durchschnittlicher Anstieg von circa 240 Prozent erwartet wird. Auch bei Erdgas erwarten die meisten Unternehmen laut IK mindestens eine Verdopplung; dort gingen die höchsten Schätzungen von einem Anstieg im Einzelfall von über 1.000 Prozent aus. Im Durchschnitt werde 2023 derzeit ein Anstieg der Erdgaspreise um 250 Prozent erwartet.

„Viele energieintensive Unternehmen haben noch keinen Stromkontrakt für 2023. Angesichts einer Verzehnfachung der Preise an der Strombörse ist ein solcher Vertragsabschluss derzeit wirtschaftlich nicht darstellbar, die Unternehmen laufen zwangsläufig in den überhitzten Spotmarkt“, erläutert Dr. Martin Engelmann, Hauptgeschäftsführer der IK. Zu den hohen Kosten komme noch die geplante Gasumlage, die Unternehmen weiter belastet. „Bisher ist es den meisten unserer Mitgliedsunternehmen gelungen, die drastisch gestiegenen Energiekosten zumindest teilweise an die Kunden weiterzugeben. Das ist mit ein Grund dafür, dass derzeit die meisten Unternehmen noch nicht in ihrer Produktion und Lieferfähigkeit beeinträchtigt sind. Das wird sich aber in den nächsten Monaten ändern, sollten die Energiepreise auf dem Niveau bleiben oder weiter steigen“, warnt Engelmann. Für 2023 rechne bereits die Hälfte der Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf die Produktion in Deutschland. Die Verringerung der russischen Gaslieferungen und eine drohende Gasmangellage in den nächsten Monaten treffe auch die Branche der Kunststoffverpackungshersteller: Wie die Umfrage ergibt, hätte ein Erdgas-Lieferstopp für zwei von drei Unternehmen negative Auswirkungen auf die Produktion, für knapp ein Drittel erhebliche Folgen.

Hürden auf dem Weg zu staatlichen Zuschüssen

Das Energiekostendämpfungsprogramm der Bundesregierung, mit dem energieintensive Unternehmen Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Euro für den Zeitraum Februar bis September 2022 gewährt werden sollen, kann laut IK knapp jedes fünfte Unternehmen der Branche nutzen, für 40 Prozent kommt es nicht in Frage. „Angesichts explodierender Energiepreise sind diese Zuschüsse nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein“, so Engelmann. Er verweist darauf, dass die Zuschüsse außerdem an strenge Voraussetzungen geknüpft seien, die für viele Unternehmen der Branche nicht zu erfüllen sind. „Problematisch ist insbesondere die Voraussetzung, dass sich die Strom- und Gaskosten im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahr mindestens verdoppelt haben müssen. Denn für viele Unternehmen kommt der Preisschock erst im nächsten Jahr“, so Engelmann.

Aufruf an die Politik zur Begrenzung des Kostenanstiegs

Von der Politik fordert die IK kurzfristig Maßnahmen, um den Energiepreisanstieg zu stoppen. „Zu lange hat die Bundesregierung die Augen verschlossen vor den Folgen des Gaspreisanstiegs für den Strommarkt. Jetzt haben wir ein dramatisches Stromproblem und die Regierung muss handeln, um massenhafte Produktionsstillegungen und Arbeitsplatzverluste noch zu verhindern“, fordert Engelmann. Notwendig ist aus Sicht des Verbandes vor allem ein international wettbewerbsfähiger Industriestrompreis und ein Industrieerdgaspreis. Die Kopplung des Strompreises an den Gaspreis müsse beendet werden. „Kurzfristig muss außerdem der Preis für Erdgas, das in Kraftwerken zur Stromerzeugung eingesetzt wird, zeitlich befristet begrenzt werden. Es ist nicht hinnehmbar, dass die Industrie die Windfall-Profits der Stromerzeuger finanzieren soll“, so Engelmann. Die geplante Gasumlage müsse für Industriekunden gedeckelt werden. Außerdem müssten die Zusatzbelastungen aufgrund des nationalen Brennstoffemissionshandels ausgesetzt werden, weil sie angesichts der aktuellen Gaspreise keinen Sinn mehr machten und damit unverhältnismäßig seien. Schließlich solle das Energiekostendämpfungsprogramm über den September hinaus ins nächste Jahr verlängert und aufgestockt werden.