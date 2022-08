Beglaubigte Nachhaltigkeit

Lobbe erbringt Nachweise über die Nachhaltigkeit im Unternehmen: Der Industriedienstleister erzielt im Rahmen einer Evaluierung durch Ecovadis und beim Audit Together for Sustainability hervorragende Ergebnisse.

Als Dienstleister will Lobbe nach eigenen Angaben auch Qualifikationen und Nachweise seitens des gesamten Unternehmens bieten. Immer häufiger würden in den relevanten Industriezweigen Aufträge nur dann vergeben, wenn das Unternehmen entsprechende Nachweise in Punkto Arbeitssicherheit, Nachhaltigkeit, humanitäre und soziale Standards verfügt. 2019 stellte sich das Unternehmen deshalb den Fragen von Together for Sustainability (TFS). Dieser Audit wird von Unternehmen der Chemie und Petrochemie genutzt und fragt gezielt Kriterien mit entsprechenden Nachweisen zu allen Bereichen der Nachhaltigkeit ab. Genauso verhält es sich mit dem ebenfalls häufig von Kunden geforderten Nachweis der Nachhaltigkeit im Unternehmen durch den Zertifizierer Ecovadis. „Wir sind stolz, bereits zum zweiten Mal ein so exzellentes Ergebnis erzielt zu haben. Vor Allem auf die gesamte Mannschaft und natürlich alle Mitwirkenden im Hintergrund für die hervorragende Leistung“, sagt Geschäftsführer Tim Rahlenbeck.

Dieses Team trug die Ergebnisse und Nachweise aus zahlreichen Abteilungen zusammen, bereitete die Daten auf und dokumentierte Prozesse. Durch eine Auditierung nach TFS werden Prozesse und relevante Themenfelder spezifisch bewertet. Für die Überprüfung des Fragenkatalogs müssen Prozesse belegt, Dokumente dem Audit hinzugefügt werden. Zudem erfolgt auch ein Termin vor Ort. Die Nachweise können teilweise auch für die Prüfung von Ecovadis verwendet werden. Die Zertifizierung mit einer Gültigkeit von einem Jahr setzt Lobbe nach eigenen Angaben seit 2017 um.

Zu den abgefragten Kriterien zählen Energieverbrauch, Arbeitsschutz, Abfallsammlung und -behandlung, Alarm- und Notfallpläne, die Arbeitsanweisungen zur Beförderung gefährlicher Güter, eine Abfalljahresbilanz, Gefährdungsbeurteilungen, die PSA-Richtlinie, Anweisungen zum Arbeitsschutz, Betriebsrat, Code of Conduct, Verhaltenskodex externer Geschäftspartner und eine Vorlage für Lieferantenbewertungen. Bei der Ecovadis-Zertifizierung hat Lobbe in diesem Jahr die Silbermedaille erreicht. Darüber hinaus liegen die Ergebnisse des TFS-Audits vor. „Wir haben insgesamt 98 Prozent erreicht“, sagt Geschäftsführer Adrian Bernard. Dieses Zertifikat ist für drei Jahre gültig.