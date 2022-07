PET to PET erreicht neuen Rekordwert

15.131 Tonnen PET-Getränkeflaschen konnten im Ressourcenkreislauf gehalten werden – das entspricht einer Steigerung von 5,3 % im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019: 14.329 Tonnen). „Große Herausforderungen durch die Pandemie konnten gemeinsam mit unseren Mitarbeiter:innen gut gemeistert werden. Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine haben uns einmal mehr die kritischen Abhängigkeiten und damit die dramatischen Entwicklungen auf Energiemärkten aufgezeigt“, erklärt DI Christian Strasser, Geschäftsführer von PET to PET.

Im Zuge der steigenden Nachfrage nach Recyclaten wurde in diesem Jahr das Unternehmensgrundstück um 19.000 m2 erweitert, um weitere Lagerflächen am Standort zu schaffen. Neben der Erweiterung investiert die PET to PET GmbH in diesem Jahr auch massiv in Energieeffizienz. Die neu entstehende Fläche wird mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Dabei kommen rund 12.000 m² PV-Paneele zum Einsatz, die zukünftig ca. 10 % der erforderlichen elektrischen Energie aus der eigenen Erzeugung decken sollen. In weiteren Ausbaustufen soll dieser Wert weiter ausgebaut werden. Schon in der Vergangenheit hat das Unternehmen für den Betrieb seiner Anlagen zu 100 % auf erneuerbare Energie gesetzt.

Seit Juni 2022 ist Mag. (FH) Thomas Billes als neuer CFO Teil der Geschäftsführung von PET to PET. Der gebürtige Burgenländer (40) hat einen Fachhochschulabschluss in internationalen Wirtschaftsbeziehungen absolviert und ist bereits seit 2010 im burgenländischen Unternehmen tätig. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit hat er die Aufgaben als Prokurist für die Bereiche Rechnungswesen, Einkauf und Verkauf übernommen. In seiner neuen Position verantwortet er weiterhin den kaufmännischen Bereich von PET to PET, während Christian Strasser den technischen Bereich, die strategische Unternehmensentwicklung und den Außenauftritt des Unternehmens innehat.