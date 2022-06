IFAT: Positive Messebilanz beim BDE

Kurth: „Die Bilanz der ausstellenden Unternehmen und des BDE fällt übereinstimmend und eindeutig aus: nach dem coronabedingten Ausfall der IFAT vor zwei Jahren hat sich die Weltleitmesse für Umwelt- und Recyclingtechnologie eindrucksvoll zurückgemeldet. Die IFAT Munich 2022 wurde ein voller Erfolg.“

Kurth weiter: „Es ist uns gelungen, unseren Wirtschaftszweig sachgerecht und angemessen darzustellen. Die Branche entwickelt sich ungewöhnlich dynamisch. Kreislaufwirtschaft wird immer weitergehend verstanden. Sämtliche Akteure im Kreislauf müssen in den Blick genommen werden. Dies ist auch die Zielsetzung der Verbandsarbeit.“ Der BDE-Präsident betonte die Notwendigkeit, die Entsorgungswirtschaft als einen besonders wichtigen Teil der Kritischen Infrastruktur zu begreifen. Dabei gehe es auch um die Sicherung der Energiezufuhr und um den Einsatz von Fördermitteln. Außerdem habe die IFAT 2022 die Bedeutung der Entsorgungswirtschaft als zunehmend wichtiger Rohstofflieferant unterstrichen.

Kurth: „Die Entsorgungswirtschaft ist nicht nur Kritische Infrastruktur. Sie hat ihre Bedeutung in der Rohstoffversorgung, ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende und unverzichtbar für den Klimaschutz. Diesen Zusammenhang muss die Politik noch besser verstehen.“ Der BDE-Präsident äußerte sein Unverständnis zum Verzicht, dass die Kreislaufwirtschaft bisher nicht in das Paket zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung aufgenommen wurde. Kurth: „Wer die Klimaneutralität unseres Industriestandortes will, muss die nötigen Rahmenbedingungen für die Unternehmen schaffen, die zu Investitionen bereit sind. Die derzeitigen Planungsverfahren sind im Hinblick auf ihre Dauer für alle Unternehmen unzumutbar.“

In seinem Fazit ging Kurth auf das Potenzial der IFAT als Messeformat ein: „Die IFAT bietet alle Voraussetzungen, anderen ähnlichen Formaten künftig den Rang abzulaufen. Die Woche in München hat eindeutig belegt, dass die IFAT eine wirkliche Leitmesse ist. Erfreulich waren auch nach vier Jahren IFAT-Abstinenz die vielen persönlichen Begegnungen und auch neue Kontakte, denn selbst die beste Telefonkonferenz kann den persönlichen Handschlag nicht ersetzen. Die IFAT Munich 2022 war auch in dieser Hinsicht eine exzellente Plattform“.