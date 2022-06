IFAT: Neue modulare Schredder vorgestellt

Vecoplan hat seine Schredder-Baureihe VAZ neu aufgesetzt. Der Ein-Wellen-Zerkleinerer bietet eine flexible Modulbauweise. Mit verschiedenen Rotorsystemen, Siebvariationen und Antrieben lassen sich die Schredder für eine Vielzahl an Materialien einsetzen.

Mehrere neue Maschinen für das Recycling von Abfallströmen hat Vecoplan auf der IFAT 2022 vorgestellt. Zu ihnen zählt die Schredder-Baureihe mit den Varianten VAZ 1700, VAZ 2000 und VAZ 2500 für eine große Bandbreite an verschiedenen Materialien. Die Baureihe ist modular aufgebaut, wodurch Anwender*innen die Maschinen unterschiedlich konfigurieren können: Komponenten wie Rotoren, Schneidkronen, Gegenmesser, Siebe und Antriebe lassen sich so an die jeweilige Aufgabe anpassen.

Je nach Aufgabematerial, das es zu zerkleinern gilt, können Betreiber*innen zwischen verschiedenen Rotorvarianten wählen. Das Ziel: eine hohe Schneid- und Durchsatzleistung und das Erreichen einer homogenen Output-Qualität mit geringem Feinanteil und wenig Kornvarianz. Verfügbar sind alle Varianten für die unterschiedlichen Rotorlängen von 1.700, 2.000 und 2.500 Millimetern.

„Besonderen Wert legen wir immer auf den geringen Schnittspalt zwischen Rotor- und Gegenmesser“, sagt Martina Schmidt, Geschäftsbereichsleitung Recycling und Waste bei Vecoplan. Ein einfaches Nachstellen des ersten und optional auch des zweiten Gegenmessers von außen soll das sicherstellen.

Für die Materialaufnahme hat der Hersteller den Zerkleinerungsraum vergrößert. „Der Anwender kann auch geschlossene Ballen aufgeben“, so Schmidt. Ausgestattet ist die Maschine zudem mit einem frequenzgeregelten Schieber, dessen Geschwindigkeit sich stufenlos einstellen lässt. Ein hoher Durchsatz sei so auch bei anspruchsvollen oder leichten Inputmaterialien möglich. Ein hydraulisch schwenkbarer Siebkorb mit variablen Siebelementen steht zur Verfügung. Kund*innen können diese an die geforderte Output-Korngröße anpassen.

Ausgerüstet ist der neue Zerkleinerer auch mit dem Vecoplan Smart Center (VSC). Das Digitalisierungskonzept bietet mit VSC Connect laut Hersteller eine moderne Kommunikationsschnittstelle zwischen Anbieter und Kundenanlage. Anwender*innen können auf Leistungen wie Remote-Service und Dokumentenmanagement zugreifen. Das integrierte Bedienpanel VSC Control dient als Kommunikationsmedium für die Steuerung der Maschine und ist gleichzeitig die Verbindung zum Hersteller.