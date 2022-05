IFAT: Neues Sortiermodul von Sesotec

Sesotec will in München das neue Sortiermodul Varisort + Flex dem Fachpublikum vorstellen. Als Mitaussteller ist die Sesotec-Tochter KRS Recycling Systems mit dem Glassortierer K9+ auf dem Messestand vertreten.

Das Multi-Sensor-System Varisort + Flex könne in einem breiten Spektrum von Anwendungen in der Recyclingindustrie eingesetzt werden. Es sei entwickelt worden, um gemischte Materialströme in separate Fraktionen zu trennen. So könnten die fremdstofffreien und sortenreinen Materialien gewinnbringend in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Der modulare Aufbau erlaube die Kombination von bis zu drei Sensoren: C (Farbe), M (Metall) und N (Kunststoffarten).

Neben dem Varisort + Flex könnten die Besucher des Sesotec Messestandes beim Mitaussteller KRS Recycling Systems die neueste Generation der K9 Serie als neu überarbeitete K9+ Version entdecken. Ihre Verwendung würden die K9+ Geräte in der Glasrecyclingindustrie finden, wo höchste Durchsatzleistung bei geringsten Verunreinigungen im Endprodukt gefordert wird.

Michael Perl, Group Director Sorting Recycling, erklärt den Beitrag, die Sortiersysteme von Sesotec zur Circular Economy leisten: „Das Recycling von Wertstoffen ist Nachhaltigkeit in Reinform. Es ist die Grundlage für die Kreislaufwirtschaft. Die Detektions-, Separier- und Sortiersysteme von Sesotec ermöglichen eine hohe Qualität von Sekundärrohstoffen, was entscheidend für die Profitabilität von Recyclingunternehmen ist.“

Halle B5, Stand 415/514